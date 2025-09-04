新光人壽攜手苗栗縣 捐贈微型保險守護弱勢 無償協助農友安心拓銷

台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期關懷社會弱勢族群，致力讓公益觸角持續向外延伸，今年持續與苗栗縣政府合作辦理「團體微型傷害保險」，為超過7,000名縣民提供安穩的保障。此外，新壽亦連續9年響應「苗栗梨饗節」活動，免費提供新光摩天大樓廣場空間，協助在地優質農友行銷農特產品，去年銷售金額更一舉突破百萬元，實踐企業多年來倡議友善農業與推廣永續飲食的理念。

微型保險是解決經濟弱勢問題重要的一環，新光人壽自2018年起即率先贊助苗栗縣低收、中低收投保「團體微型傷害保險」，2020年起也將全縣年滿15歲至70歲身心障礙中的第一大類別「心智障礙者」全數納保，2022年又再針對「家庭遭遇特殊境遇之申請者」納保。苗栗縣政府於8月29日特別舉辦「苗栗縣弱勢家庭微型保險捐贈儀式」，由縣長鍾東錦致贈感謝狀，新光人壽新苗區部部長郭瀚陽代表出席受贈。

新光人壽長期響應政府政策推動微型保險，今年持續提供新竹、嘉義、苗栗、雲林、基隆等縣市之低、中低收、弱勢兒少、單親、特殊境遇家庭及身心障礙者辦理團體微型保險續保，也為犯罪被害人及其家屬及家庭功能較為薄弱失依的國、高中少女，透過微型保險提供關懷與保障。5月更新增近1萬名設籍於高雄市年滿15足歲至未滿65歲之低收、中低收及領有身心障礙生活補助（輕、中度）申請人或弱勢單親家庭子女生活補助者投保，期待能透過企業的力量協助更多經濟弱勢，獲得最基本的經濟支援，自2014年開辦至今保費贊助已累計達近7,000萬元。

同時，新光人壽積極落實ESG永續作為，不但推動微型保險不遺餘力，近年更積極推動有機友善耕作，延續綠色公益理念，致力成為台灣濃厚最溫暖的後盾。自2017 年成立新光小農市集後，每年每逢9月水梨盛產季，也都會將新光摩天大樓廣場無償提供給苗栗縣政府辦理展售。而今年「苗栗梨饗節大湖尊梨季活動」規劃9月3日至9月4日舉辦，透過政府為安全把關，將苗栗縣特色好物推薦給消費者，可望為農友創造更多的收入，也讓民眾品嘗最新鮮健康蔬果之際，感受在地客家人熱情與純樸的濃厚人情味。