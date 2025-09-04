新青安不受房貸比率限制 房市管制情形明後年見分曉
行政院4日確定將新青安排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款比率30％上限規定之外，開大門讓首購族、自住客可以安心貸到款；另一方面，中央銀行的第七波信用管制仍持續進行中。銀行業者認為，考量到交屋期將至，今年解除信用管制的機會較低，一鬆一緊的房貸控管之下，房貸「水流會有多湍急」，應於明、後年揭曉。
銀行業者指出，由於預售屋的建照高峰期多落在2022年底到2023年，推算預售屋的交屋高峰期應落在明年下半年到2027年間，央行為維持金融穩定，今年解除信用管制的可能性仍低。
不過，隨著新青安被排除在不動產放款比率限制外之後，未來房市是否失溫或過熱，以及銀行房貸水位的高低，需持續觀察冷、熱水龍頭一鬆一緊的調節狀況。
