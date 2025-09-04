房貸水龍頭沒全開？專家：天條有二個、現在只是多幾滴水

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
行政院院會4日拍板，自9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額。消息傳出，房地產業界大聲歡呼，超過11檔營建股盤中漲停。

不過，專家表示，對於窒息已久的房市而言，這確實是一個好消息，但說「水龍頭開了」，恐怕是一場誤會，目前情況，頂多就是滴滴答答多幾滴水而已。

樂居科技創辦人李奕農表示，不動產放款的天條有兩個，一個是不動產放款比率（72-2），另一個是不動產的放款集中度。雖然新青安排除在不動產放款比率之外，但如果銀行還是受制於不動產的放款集中度，一樣是沒有額度。

他表示，就像都更的放款，排除在72-2的不動產放款比率之外，但仍算在不動產集中度，所以一樣貸款艱難。

他表示，行政院開會開了半天，其實沒有太大的改變，還要等不動產放款集中度問題解決，房貸荒才會有解。

馨傳不動產智庫執行長何世昌也認為，新青安排除在72之2條列管圍，只能紓緩新青安貸款問題，因為公股行庫為了配合新青安政策而放款，「不動產放款比率」容易偏高，排除在銀行法第72條之2以外，能讓公股行庫多出一點放款額度。唯一受惠者，就是符合新青安的民眾。

但此舉對於整體房貸市場「貸不到」的亂象幫助極為有限，主因仍在於「不動產集中度」並未鬆綁，「房貸荒」的問題仍將延續下去。換言之，房貸水龍頭並沒有全開，只是滴滴答答多幾滴水而已。

房貸 新青安 公股行庫 青安貸款 新青安房貸

