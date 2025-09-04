銀行帳戶突遭鎖！1通電話＋4步驟 免臨櫃10分鐘火速解凍

隨著銀行防詐機制升級，近期多家金融機構對於「快進快出」、「長期未交易」或「低餘額」帳戶啟動風控鎖定，引發不少用戶權益受損。用戶反映，帳戶一旦被系統鎖定，不僅無法提款或轉帳，連要領出自己帳戶裡的錢都變得困難重重。

一名具商科背景的用戶指出，銀行若在未通知客戶的情況下直接啟動「系統鎖」，已經觸及《銀行法》紅線。根據《銀行法》第125條規定，銀行不得無故拒絕客戶的存提款請求。他強調：「銀行並非司法單位，若未經合法程序而阻止存戶動用資金，等同於侵害財產權。」

當遇到帳戶遭鎖的情況時，該用戶建議可依下列步驟處理：

第一，立即要求銀行提供書面說明與法律依據，而非口頭回覆；第二，若對方無回應，應寄發存證信函要求限期解鎖；第三，向金融消費評議中心與金管會提出正式申訴，並保留通話紀錄與對話證據；第四，若造成實質損害，考慮請律師出函或提出民事求償。

該用戶也表示，銀行沒有權利用「內控」為理由，把客戶的錢變成「人質」，熟讀銀行法的人知道，這些行為一旦放上檯面，銀行才是真正會出大事的一方，因為進入到司法程序後，金管會、各單位都會針對銀行不法行為進行調查，到時候不是只有要面對你的事，還會被開罰。

另一位用戶分享實例指出，同事幫她代購Jellycat商品收款1700元後帳戶被鎖，分行表示需等待三日解鎖。他照原流程等待，但遲遲無進展。原PO覺得很荒謬，主動打電話要求銀行提供鎖戶相關司法或警政單位的正式文件，證明帳戶有問題，銀行人員無法說明，才火速回電稱「已解鎖」，整個通話過程不到十分鐘。

近期許多銀行在內部檢討後，將「久未使用、餘額偏低」的帳戶視為最可能被轉售為人頭戶的高風險對象。為此，部分銀行自三、四個月前開始實施新措施，凡是帳戶半年內未曾交易、且餘額偏低者，將先行凍結其自動化交易功能。然而，警示帳戶數量激增，也引發不少民眾不滿，批評相關作法過於擾民。