兆豐證券、期貨擴大防詐宣導量能 攜手公益夥伴走全台守護全民資產

兆豐證券與子公司兆豐期貨積極投入防詐騙宣導行動，近日特別舉辦內部反詐騙交流座談會，董事、中高階主管與第一線人員共同參與，兆豐期貨董監事全員出席，並邀請金融犯罪防治專家林書立博士主講最新詐騙趨勢與阻詐實務。林書立指出，自打詐儀表板公布至今，詐欺犯罪受理數、財損數均有下降趨勢，但伴隨科技應用趨勢，網路犯罪則愈益猖獗，因此擴大科技聯防防線，更能提升阻詐整體效益。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，兆豐證券與兆豐期貨秉持兆豐金融集團「尊重包容」、「專業信賴」及「誠信當責」三大核心價值，以守護客戶資產為己任，兆豐證券與兆豐期貨作為客戶交易往來第一線，是阻詐及反詐的重要防線，因此致力強化與刑事局間公私協力合作效益，並透過兆豐集團阻詐聯防機制，即時攔阻客戶遭詐；另持續擴大防詐騙宣導量能，提升客戶識詐能力，以實際行動陪伴客戶走得穩健長遠。

兆豐證券總經理暨防詐業務督導主管吳明宗則強調，落實反詐是當前重要課題，兆豐證券已將阻詐融入日常業務，透過業務人員主動關懷客戶、與警方協力，建立反詐防護網，並設置專責防詐部門強化制度與訓練。今年截至8月底，成功攔阻客戶遭詐金額較去年同期成長逾2.4倍。亦持續強化資安防護並控管資安風險，自簽署MOU以來，透過系統偵測64件偽冒網站及社群帳號，並通報刑事局與反詐聯防專區。同時於對帳單、系統登入通知及OTP驗證簡訊等加入防詐警語。

在防詐教育推廣方面，兆豐證券線上透過官網、社群分享最新防詐資訊，同時推出「防詐烘焙坊」線上互動測驗及多集防詐宣導影片；另一方面線下結合公益單位舉辦實體活動，暑假期間包括舉辦學生金融素養營、攜手家扶中心與屏東縣身心障礙福利服務中心關懷弱勢族群，並參與「東海岸大地藝術節」市集，以遊戲互動吸引逾千人參與。此外，也首度前進澎湖七美鄉，服務偏鄉長者。防詐宣導足跡遍佈全台暨離島，跨足校園、社區與偏鄉。整合線上線下資源，近期防詐宣導合計觸及逾1萬人次。

兆豐證券強調，未來將持續整合資源、精進數位監測、擴大跨域合作，以多元方式接觸各族群，以打造更堅實的阻詐防線，守護全民資產安全。