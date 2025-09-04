MSCI 推出私募信貸因子模型 擴展多元資產風險建模方案

MSCI推出私募信貸因子模型（Private Credit Factor Model），旨在協助投資者應對私募信貸透明度不足的挑戰，並更有效評估該資產類別在整體投資組合中的長期風險。

隨著投資者對私募信貸市場的配置日益增加，他們正面臨一項關鍵挑戰：缺乏足夠的投資數據與洞見使他們難以清晰識別私募信貸的潛在風險。

過去十年間，在投資者對收益的追求和資本市場結構性變革的雙重驅動下，私募信貸迅速擴張。然而，管理該資產類別所需的工具未能同步發展。與此同時，養老基金等機構投資者亦需回應來自投資計劃參與者、董事會及其他利益相關方的訴求，對這類透明度較低的資產進行披露。

為協助投資者應對這些挑戰，MSCI私募信貸因子模型將私募信貸納入系統化、以因子為基礎的分析框架之中，為現代投資組合管理奠定基礎。該模型基於MSCI屢獲殊榮的分析工具以及跨資產建模能力，為機構投資者提供涵蓋公開市場和私募市場的一致、整合的風險視角與洞見。這些洞見來源於MSCI私募資產數據庫，該數據庫是私募市場上涵蓋面最廣、品質最高的現金流與估值數據集之一。

MSCI私募資產主管Luke Flemmer表示：「隨著私募信貸在多元投資組合中發揮日益重要的作用，市場迫切需要更進階的分析工具和洞見，MSCI新推出的模型透過提升私募信貸風險的透明度和一致性，協助投資者作出更明智的決策，並深入了解這類資產對整體投資組合風險和韌性的影響。」

該模型可透過MSCI分析平台使用，協助風險團隊實現以下目標：

剖析不同私募信貸策略的風險，包括企業貸款和資產擔保證券，透過採用特定地區和特定策略的因子，把握市場、結構性和非系統性風險驅動因素。

評估私募信貸持有部位在總體經濟衝擊和信貸環境變化下的表現，並透過情景分析和壓力測試了解其對整體投資組合風險的影響。

數據有限的情況下也能對私募信貸持有部位進行建模，透過使用MSCI的專有估算和映射技術，以解決流動性不足、估值滯後和稀缺定價等問題。

將私募信貸納入整體投資組合風險報告，以支持投資決策、董事會層面的監督、風險預算制定及戰略資產配置。

私募信貸因子模型依託超過1,500檔私募資本基金的數據，採用MSCI私募資本解決方案分類體系，對地區、策略及資本結構進行細緻分類。 這一獨特的數據基礎為投資者提供全新視角，深入剖析私募信貸的結構與行為特性。透過揭示系統性與非系統性風險，該模型能夠優化投資組合構建並提升壓力測試能力，促進私募信貸風險管理標準與公開市場看齊。

作為MSCI不斷擴展的私募信貸分析工具系列的一環，私募信貸因子模型旨在幫助投資者對該資產類別的風險進行衡量、管理及基準評估。該模型與MSCI 穆迪私募信貸風險評估解決方案相輔相成，後者重點關注違約和損失概率分析，並為投資者提供關於私募信貸長期波動性以及與其他資產類別相關性的洞見。

MSCI全球分析業務主管Jorge Mina表示：｢MSCI持續拓展跨資產類別風險建模的邊界，我們的分析工具平台不僅致力於幫助風險團隊應對日益複雜的投資組合，還能為投資團隊提供戰略性洞見。此次推出的私募信貸因子模型，彰顯我們對投資者的堅定承諾，致力滿足客戶不斷演進的需求，並協助他們在當前多元資產環境中全面把控風險情況。」

這次私募信貸因子模型的推出，也標誌著MSCI多元資產類別分析工具系列的最新升級，該產品系列可透過MSCI Barra One平台使用。