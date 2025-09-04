三商壽「爹不疼娘不愛」？ 監理單位出手添變數 招親結果11月有望揭曉

近期壽險市場最火熱的話題，莫過於「三商壽招親」。市場傳聞四起，不僅金融圈高度關注，連散戶投資人也加入討論。網路社群中更有網民直言，保發中心近期針對壽險業新一代清償能力制度（TW-ICS）突如其來的修正，根本是「精準鎖定」這場買賣，劍指三商壽與中信金。

網友形容，三商壽「爹不疼娘不愛也沒朋友」，而中信金則「總是被翻舊案、處處受阻」，保發中心又半路殺出程咬金，讓這場併購充滿火藥味。

三商壽原本打算透過 TW-ICS 的過渡安排，以「就地接軌」來改善體質，增加併購吸引力。然而，保發中心最近卻拋出新制，規劃將資本適足率未達標者，原本可分15年認列的淨影響數，縮短為5年內完成調整，對於資本適足率不足的業者而言，等同壓縮緩衝期。此舉直接衝擊三商壽的評價，使其「待嫁身價」大打折扣。

與此同時，中信金今年5月中已獲董事會通過，核准發行上限達400億元的無擔保普通公司債。9月2日，中信金順利完成第一波205億元的發行，尚有195億元額度在手。市場人士分析，這顯示中信金仍具備強勁的資金調度能力，若要跨足收購三商壽，並非毫無財力支撐。

根據市場傳聞，有意出價收購三商壽的潛在買家，必須在9月底前完成實地查核（DD）並提出報價，10月展開最後議價程序，並於11月底前完成簽約。三商壽能否賣得漂亮價格，將取決於買方出價條件與監理機關態度。從近五個交易日籌碼來看，凱基證券買超三商壽張數居首，永豐金與富邦證券分列二、三名，顯示市場對此議題高度敏感。

至於網友稱的中信金「總是被翻舊案、處處受阻」，其事件包括去年辜大少重返中信金董事會，今年5月中「澄清湖大樓購地」案，被外界質疑他擔任中信金董事資格，金管會二度放話「知所進退」。其次，去年台新金與新光金的「新新併」，中信金半路「搶親」，中信金首次申請投資新光金時，金管會便以「緩議」方式表達反對，並罕見提出四大理由，強調無法容忍金融機構造成市場秩序動盪。這次三商壽的交易案，恐要參考去年監理機關在金融併購中的主導角色。

此次中信金雖有資金與意願對三商壽出價，但先前「新新併」受阻的經驗，已讓市場揣摩金管會的態度；三商壽即便急於求售，卻又因 TW-ICS 突然縮短調整期，讓潛在買家勢必要重新評估風險與出價。換言之，最終三商壽能否找到「好歸宿」，恐怕不僅取決於財務數字，更在於監理機關「想讓她嫁誰」。

這場金融市場的「聯姻」，究竟會花落誰家？答案最快可能在今年 11月揭曉。