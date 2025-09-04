銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

近期銀行加強防詐機制，陸續限制「長期未交易」、「低餘額」、「快進快出」帳戶，一票用戶反映操作遭遇困難。一名女子投訴表示，8月17日她轉出5萬元給公司，隔天即收到台新銀行簡訊通知卡片遭鎖定，提款與轉帳功能全數停用，讓她直呼「這樣真的是保護用戶嗎？」。

女子在爆料公社發文指出，接獲簡訊後致電銀行客服，對方僅表示需本人持身分證與交易紀錄前往分行辦理。她依指示前往，卻被要求「逐筆解釋」帳戶內的交易，包括朋友轉帳給她購買保養品也被要求提出證明。她質疑：「口頭講的要怎麼證明？如果朋友請我代買，這要怎麼提供證明？」

該女子進一步表示，就連她自己在超商ATM存入的現金，也遭行員連番追問，包括存款地點、時間、超商名稱等細節。她反問：「你自己存錢會留收據嗎？每次開車經過順路存個錢也要記得是哪一間店？」行員最後坦承「也對」，還稱要看AI審核，無法確定能解鎖帳戶。

根據銀行業者說法，近期詐騙案件頻傳，金融機構面臨金管會對警示戶數量的嚴格控管，因此多數銀行採取「料敵從嚴」策略，對於資金「快進快出」或帳戶久未使用後啟動的情況，系統會自動列為可疑交易，進而凍結自動化功能，需民眾到分行進行人工審核。

對此，女子表示，她在分行溝通許久後才得以提領現金，最後更決定直接銷戶。她指出，行員甚至提醒未來可能無法再開戶，但她表示：「我也沒打算再用你們家的了。」她質疑預防詐騙是要保護用戶，「做到這樣真的是保護嗎？」

此文也釣出一堆苦主回應，「爛銀行、爛措施，昨天已結清帳戶」、「很擾民，小額轉帳就被停用，真麻煩」、「錢都已經匯出去了就算有問題又能怎樣，即便能攔截好了，為什麼不直接阻止源頭？」、「上禮拜才去臨櫃，最少30分鐘以上還要填一堆資料還一直問，真的很搞」。

threads上也有網友抱怨，「台新真的不要太扯…看到台新災情一直出來，想說要趕快把裡面的錢轉到別的戶頭，結果才發現已經被凍結，完全沒有通知欸」、「卡被鎖了！原因是長期匯貨款給廠商，而且設定約定帳號很多年的廠商，因此帳號被凍結？」

金融業者坦言，只要是帳戶「超過半年沒有交易」、「低餘額」的狀態，最有可能被當成人頭戶賣掉，可能會先被系統判定為可疑，凍結交易功能，進而暫停提款與轉帳功能。另外資金「快進快出」的模式，也可能被凍結。當事人往往必須攜帶身分證件至分行，經過人工審核程序，才可解除限制。

銀行主管坦言，加強打詐的確會造成民眾不便，但銀行面臨警示戶大增，要設法降低數字的壓力也非常大，尤其第一線的行員執行臨櫃阻詐時，經常遭到民眾的辱罵，甚至動輒揚言要提告，搞到行員要去看心理醫生，只能希望民眾能夠體諒，共體時艱。