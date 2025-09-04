快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

聽新聞
0:00 / 0:00

壽險業第四家！富邦人壽首度海外發債6.5億美元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦人壽。圖／富邦人壽提供
富邦人壽。圖／富邦人壽提供

為持續充實資本結構及2026年接軌TW-ICS，富邦人壽於3日透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.首度在境外債券市場完成6.5億美元（約新台幣200億元），10.25年期(包含3個月票面贖回權)之次順位公司債券定價，定價水準為T10Y+120基點（以10年期美國公債利率為基準利率），發行收益率為5.469%，票面利率為5.45%，債券發行評級為 BBB+/BBB+（標普/惠譽）。

本次債券的發行是以Fubon Life Singapore Pte. Ltd.為發行人，富邦人壽為保證人，無條件且不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付，本次創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔具票面贖回權（par call）之美元債券，票面贖回權允許公司在到期日前3個月內贖回債券，在提前再融資的情況下有助於降低雙重利息成本。

富邦人壽指出，本次於海外發行有助進一步拓展多元之籌資管道，發行募集資金用途為強化富邦人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。

在溫和通膨數據推升聯準會降息預期，國際股債市平穩之際，富邦人壽於9月1日起於新加坡和香港進行為期兩天的投資人交易路演，於9月3日成功定價，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購近3倍。投資人地區分布亞太地區佔86%，其他佔14%。從投資人結構觀之，基金/資產管理公司占 82%，保險/退休基金占 11%，銀行、私人銀行及其他占7%。 Citigroup、HSBC、J.P. Morgan、Morgan Stanley為本次發行主辦承銷商。

債券 富邦人壽

延伸閱讀

主動聯博投等入息 吸睛

2026年壽險業接軌ICS後配息 兩條路可走

保發中心老總詹芳書 扮壽險業ICS改革重要推手

富邦產險、富邦人壽獲「台灣保險卓越獎」12項大獎

相關新聞

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

近期銀行加強防詐機制，陸續限制「長期未交易」、「低餘額」、「快進快出」帳戶，一票用戶反映操作遭遇困難。一名女子投訴表示，8月17日她轉出5萬元給公司，隔天即收到台新銀行簡訊通知卡片遭鎖定，提款與轉帳功能全數停用，讓她直呼「這樣真的是保護用戶嗎？」。

三商壽「爹不疼娘不愛」？ 監理單位出手添變數 招親結果11月有望揭曉

近期壽險市場最火熱的話題，莫過於「三商壽招親」。市場傳聞四起，不僅金融圈高度關注，連散戶投資人也加入討論。網路社群中更有...

壽險業第四家！富邦人壽首度海外發債6.5億美元

為持續充實資本結構及2026年接軌TW-ICS，富邦人壽於3日透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singa...

貸不了買不了、銀行卻爽賺利息？第2季全台房貸利率創新高

先前房貸水龍頭不開，購屋族很難貸，台灣房屋集團彙整聯徵中心最新資料數據發現，今年第2季全國核貸樣本數39,762件，雖因...

新台幣開盤升2.8分 為30.7元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.7元開盤，升2.8分

國票金擬提前增資樂天銀 最快明年第1季完成 可能掀金控經營權大戰

國票金控董事長魏啟林昨（3）日表示，旗下樂天國際商業銀行最快將於2026年第1季完成增資。不過此舉恐再掀國票金經營權大戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。