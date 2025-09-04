壽險業第四家！富邦人壽首度海外發債6.5億美元

為持續充實資本結構及2026年接軌TW-ICS，富邦人壽於3日透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.首度在境外債券市場完成6.5億美元（約新台幣200億元），10.25年期(包含3個月票面贖回權)之次順位公司債券定價，定價水準為T10Y+120基點（以10年期美國公債利率為基準利率），發行收益率為5.469%，票面利率為5.45%，債券發行評級為 BBB+/BBB+（標普/惠譽）。

本次債券的發行是以Fubon Life Singapore Pte. Ltd.為發行人，富邦人壽為保證人，無條件且不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付，本次創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔具票面贖回權（par call）之美元債券，票面贖回權允許公司在到期日前3個月內贖回債券，在提前再融資的情況下有助於降低雙重利息成本。

富邦人壽指出，本次於海外發行有助進一步拓展多元之籌資管道，發行募集資金用途為強化富邦人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。

在溫和通膨數據推升聯準會降息預期，國際股債市平穩之際，富邦人壽於9月1日起於新加坡和香港進行為期兩天的投資人交易路演，於9月3日成功定價，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購近3倍。投資人地區分布亞太地區佔86%，其他佔14%。從投資人結構觀之，基金/資產管理公司占 82%，保險/退休基金占 11%，銀行、私人銀行及其他占7%。 Citigroup、HSBC、J.P. Morgan、Morgan Stanley為本次發行主辦承銷商。