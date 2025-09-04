開放證券商設置簡易分支機構 增進營運彈性與客戶服務

因應證券商得設置或將一般分支機構變更為簡易分支機構，證交所公告修正營業細則及證券商及證券交易輔助人營業處所場地及設備標準等規章，藉以提升證券商營運彈性，並拓展財富管理業務及客戶服務觸角。

這次修正係配合金融監督管理委員會今(2025)年7月18日公告修正證券商設置標準及證券商管理規則等規範，允許證券商除現有一般分支機構外，亦可選擇設置規模較小、人員精簡且業務範圍簡化的簡易分支機構。此類分支機構雖不得經營集中市場及營業處所受託買賣業務，但可辦理財富管理業務，並提供客戶開戶前置作業、證券經紀業務之招攬及各項諮詢服務。

證交所表示，開放證券商設置簡易分支機構可望帶來三大效益：

1. 提升營運彈性：證券商可依據市場與客戶需求調整分支機構據點與規模。

2. 強化客戶服務：透過設置簡易分支機構，提供多元的財富管理與諮詢服務，增進與投資人接觸及服務機會。

3. 拓展品牌能見度：擴大分支機構服務覆蓋範圍，提升證券商品牌形象與市場競爭力。