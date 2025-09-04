第十屆區塊鏈愛好者年會 聚焦反洗錢與反詐欺趨勢

2025年第十屆「區塊鏈愛好者年會」於9月2日至9月3日盛大登場，其中，9月3日上午第二場分會由台灣虛擬資產反洗錢協會與臺灣區塊鏈愛好者協會共同主辦，並以「數位金礦的守護者：虛擬資產反洗錢與反詐欺大會」為題，吸引眾多國內外產官學研專家及業者參與，現場座無虛席，充分展現產業對洗錢防制與反詐議題的高度關注。

此次分會分為兩大專題及四大主題，涵蓋從全球合規政策、鏈上調查實務，到詐欺防制與跨境監管挑戰等議題，並引發熱烈討論。

本場次邀請立法院、監理機關及學界代表蒞臨致詞，分享政策方向與立法願景。立法委員黃珊珊指出，台灣應在監理與市場自由間取得平衡，透過建立透明、公平的規範環境，降低虛擬資產產業遭受污名化的風險，進而吸引國際業者進入市場，共同實現交易自由化與產業健全發展。

金融監督管理委員會副主委莊琇媛致詞中指出，反詐已成為金融監理的核心任務之一，虛擬資產的規範已由防制洗錢起步，邁向具有金融監理精神的登記制。她並提到，反詐專法已賦予提供虛擬資產服務之事業或人員（VASP）更多責任，未來將持續強化其實務參與，防堵不法資金流通。同時，莊副主委也關注全球穩定幣監管動向，指出台灣仍有發展空間，未來法規設計須兼顧貨幣主權與匯率政策。

來自學界的陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔回顧自2015年協助我國《洗錢防制法》制定以來的經驗，指出金融科技與法律監理的交錯發展已大幅提升監理密度，並呼籲業者須轉變觀念，從單純服務客戶轉向「預防受害」的責任角色。她認為，跨境金流早已無國界，台灣在法制設計上應一視同仁，並加速打造能兼顧創新與防制風險的監理環境。

立法委員葛如鈞則透過影片表示，虛擬資產正如金融科技的下一波浪潮，其創新應用潛力無窮。他提到，台灣作為亞太地區的重要市場，已有超商購幣等創新服務落地，應持續扮演虛擬資產發展的領航者角色。他強調，未來立法應避免劣幣驅逐良幣，鼓勵優質業者在法制明確的框架中茁壯。

專題演講部分，首場「全球視野下的虛擬資產反洗錢」由幣安亞太區法遵主管Wilson Cheung張彥博，透過分享國際交易所幣安的防詐與防制洗錢及打擊資恐機制剖析大型交易所如何建立完善的防制洗錢政策，強調跨國合規合作的重要性與趨勢；第二場「虛擬資產反詐——國際跨境合作與展望」則由士林地檢署—羅韋淵主任檢察官分享跨境與跨平台執法協作的實務案例。羅主任檢察官建言台灣虛擬資產政策發展應儘快與國際法規對齊，以達到一致標準跨國合作，打擊犯罪。

主題論壇方面，「利用虛擬資產洗錢：技術、法律與實務的交匯」中，由執法人員、交易所一線法遵人員與區塊鏈分析專家，剖析虛擬資產洗錢手法的新趨勢，以及平台如何透過監控機制、風險指標與合作來防範非法金流。與談人——調查局洗防處許俊章科長表示，隨著工具的增加，虛擬資產幣流的洗錢行為追查難題逐漸被克服，但虛擬資產洗錢只是鏈條上其中一環，更重要還是需要透過各方的資訊共享將拼圖進行拼凑，辨識終端的不法洗錢團體。整體而言，該場與談人皆認為在虛擬資產洗錢防制上，如果在有信任基礎下進行資訊共享，更快更密切的跨境跨平台進行溝通交流防堵不法金流，尤為重要。

在「從地址到證據：一場幣流調查的旅程」中，主辦方邀請國內外幣流分析師與執法人員分享案例，完整呈現從鏈上異常交易到司法證據的轉換過程並探討分析工具在揭露犯罪鏈條上的價值與限制。Chainalysis區域總監 Ray透過分享Chainalysis過往經驗表示，在符合各國司法程序前提下，幣流分析報告逐漸被各國法院採納成為證據，進而成為法庭對照雙方攻防事項之一，在在顯示幣流調查的重要性。

第三場主題論壇，「從『保證獲利』到『提不出金』：虛擬貨幣案件一線調查人員的觀察」由羅韋淵主任檢察官主持，透過刑事警察局國際科警官翁駿傑及台北市調查處調查官許庭甄分享近期經手的實際案例剖析詐欺手法的多樣化與突破受害人心理防線取得受害人信任的手段。其中，台灣虛擬資產反洗錢協會秘書長陳采履也分享調查過程中的困境，並呼籲強化公私協作與全民防詐意識。

最後，「虛擬資產轉帳規則各國施行情形與實務挑戰」由台灣大學法律系黃種甲助理教授主持，從產學角度出發，提供跨國監管比較視角，討論虛擬資產交易平台在不同司法管轄下的合規挑戰，並展望未來轉帳規則業者間可能的整合與相容議題。

台灣虛擬資產反洗錢協會理事長簡書永表示，本次活動邀請國內外產、管、學界代表同台，藉由不同領域的對話凝聚共識及分享最新趨勢資訊。協會強調，面對跨境金流犯罪，單一司法或業者力量有限，必須透過資訊共享、技術協作與制度創新，共同打造安全透明的數位金融環境。

協會呼籲：「虛擬資產是數位時代的機會，也是挑戰。」未來將持續與政府、業者及國際組織攜手，推動更嚴謹的合規架構與跨境合作，為台灣乃至全球建立更強健的防制洗錢與反詐欺防線。