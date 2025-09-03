聽新聞
0:00 / 0:00

獨／都更危老免計集中度放款 八大行庫將有1700億活水作房貸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
都更危老免計集中度放款，八大行庫將有1700億活水作房貸。圖／本報資料照片
都更危老免計集中度放款，八大行庫將有1700億活水作房貸。圖／本報資料照片

行政院將在周四召開院會，如何解決房貸荒的議題將成為登場院會的重頭戲，尤其央行的放款集中度管制，是否能排除都更危老在計算範圍之列，更成為眾所矚目的焦點，至於都更危老免計入計算範圍，可以放出多少資金活水？答案揭曉，八大行庫估算過相關的金額，合計將因此而能釋出1700億元的活水來作首購族的房貸。

倘若以1戶1千萬的貸款來看，1700億元可以幫助1萬7000戶的家庭，但這僅是八大行庫的部分，若再加上其他的大型民營銀行，則可以因此釋出的資金活水，可能高達3、4千億元之多。

事實上，都更危老當初在銀行法第72條之2，金管會就已解釋，可不計入不動產放款的計算當中，因為都更危老是政府所鼓勵的政策；但同樣是不動產的放款，央行的集中度管理，卻仍是把都更危老計入分子的範圍之列，這等於二大監理機關的步調不一致，因此，倘若央行願意把集中度的計算方式調整，如此一來，不僅監理標準一致，而且也最能有效紓解房貸荒。

據了解，明日之所以提高討論層級到由行政院來主事、討論，就是因為房貸荒的問題，已不僅是金管會單一部會所能管得動，有更多涉及央行的不動產放款集中度管理能否鬆綁，更何況集中度放款當初的時空背景，根本沒有想到今天會面臨房貸荒的問題，而且已匯聚成日益高漲的民怨，要解決絕對是政府當務之急，明日是否政院就能協調處理此事，金融圈正秉息以待。

都更 房貸 央行

延伸閱讀

員工加錯油！柴油車被誤加「95汽油」害受損 加油站要賠26萬元

高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

北市府抽驗散裝飲冰品及配料 四星飯店、知名漢堡店竟不合格

劉曉憶是他病人…高雄減重名醫被控過度開刀醫死2人 檢今指揮搜索

相關新聞

獨／都更危老免計集中度放款 八大行庫將有1700億活水作房貸

行政院將在周四召開院會，如何解決房貸荒的議題將成為登場院會的重頭戲，尤其央行的放款集中度管制，是否能排除都更危老在計算範...

降息訊號？央行標售存單利率降至16個月新低 隔拆利率同步下滑

中央銀行3日標售364天期定期存單1,400億元，得標加權平均利率降至1.361%，創下近16個月新低。同時，隔拆利率也...

台新新光金人事加速異動 新光銀總經理職務調整

台新金與新光金合併後，職務調整加速，今日台新新光金發布重訊，新光銀總經理李正國職務調整，由新光銀副董事長尚瑞強接任。

獨／卓榮泰明召集跨部會議討論「房貸荒」 最快中午說明結論

據了解，為解決民眾的「房貸荒」，行政院長卓榮泰明日將親自主持會議，協調金管會和中央銀行、財政部共同解決民眾現在申請房貸「...

第2季國人新增房貸金額平均逾千萬元 較10年前多出300萬元

根據聯徵中心統計顯示，今年第2季國人新增房貸的金額平均超過千萬元，相較10年前同期平均每筆貸款金額就多出300萬元，加上...

台新新光金子公司高層異動 「Richart之父」任新光銀副董兼總經理

台新新光金（2887）子公司高層人事異動！子公司新光銀行3日召開董事會，公告第十屆副董事長選任情形，由前台新銀行副董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。