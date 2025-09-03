獨／都更危老免計集中度放款 八大行庫將有1700億活水作房貸

行政院將在周四召開院會，如何解決房貸荒的議題將成為登場院會的重頭戲，尤其央行的放款集中度管制，是否能排除都更危老在計算範圍之列，更成為眾所矚目的焦點，至於都更危老免計入計算範圍，可以放出多少資金活水？答案揭曉，八大行庫估算過相關的金額，合計將因此而能釋出1700億元的活水來作首購族的房貸。

倘若以1戶1千萬的貸款來看，1700億元可以幫助1萬7000戶的家庭，但這僅是八大行庫的部分，若再加上其他的大型民營銀行，則可以因此釋出的資金活水，可能高達3、4千億元之多。

事實上，都更危老當初在銀行法第72條之2，金管會就已解釋，可不計入不動產放款的計算當中，因為都更危老是政府所鼓勵的政策；但同樣是不動產的放款，央行的集中度管理，卻仍是把都更危老計入分子的範圍之列，這等於二大監理機關的步調不一致，因此，倘若央行願意把集中度的計算方式調整，如此一來，不僅監理標準一致，而且也最能有效紓解房貸荒。

據了解，明日之所以提高討論層級到由行政院來主事、討論，就是因為房貸荒的問題，已不僅是金管會單一部會所能管得動，有更多涉及央行的不動產放款集中度管理能否鬆綁，更何況集中度放款當初的時空背景，根本沒有想到今天會面臨房貸荒的問題，而且已匯聚成日益高漲的民怨，要解決絕對是政府當務之急，明日是否政院就能協調處理此事，金融圈正秉息以待。