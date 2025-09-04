櫃買攜安永 媒合新創引資

櫃買中心（Taipei Exchange）為助攻新創企業發展，強化新創團隊與投資機構的雙向交流，昨（3）日與安永聯合會計師事務所於台中攜手舉辦「前瞻創意・共創未來 企業媒合會」，並邀請國科會中部科學園區管理局副局長施文芳、上櫃公司昶瑞機電（7642）分享由創櫃板成功進入資本市場經驗，及創櫃板公司永進木器分享登錄創櫃板逐步成長的心路歷程。

櫃買中心攜手安永，協助新創企業引資並聚集更多成長動能，全力扶植中小微型及新創企業由櫃買中心多層次市場的創櫃板起步，逐步登錄興櫃並上櫃掛牌。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心已連續多年攜手安永舉辦企業媒合會，今年首度移師台中，正是看好這座城市蓬勃湧現的新創動能，特別是在中科管理局對企業長期的扶植與支持下，園區企業的創新創業能量得以充分展現。

櫃買中心今年重磅推出「創櫃板Plus」，放寬申請門檻，例如科學園區事業或曾獲國發基金投資、經濟部SBIR或SIIR計畫補助的公司，皆可直接申請創櫃板接受會計師輔導。

櫃買中心更廣泛鏈結資源，攜手科學園區管理局、國發基金、資策會等政府單位及會計師事務所與創投公會等業界單位合作，投入更多心力扶植中小微新創與創新企業，逐步優化登板公司的體質，為銜接資本市場奠定堅實基礎，培育未來新一代的「護國群山」。

施文芳指出，感謝櫃買中心與安永會計師事務所長期深耕新創領域，特別是透過創櫃板制度為新創公司打造友善的募資環境及財會制度輔導資源。中科管理局不僅是台灣科技及精密機械產業重鎮，也是新創的重要推手。

此次媒合會上，來自中科的四家優秀新創公司—天工精密、濰元科技、台灣鈣鈦礦科技、鈞匠科技，分別在精密零件、通訊、太陽能與智慧建材等領域展現卓越技術實力，為台灣新創產業帶來嶄新的成長契機。

安永營運長黃建澤提到，安永長期支持政府的創新創業政策並深耕創櫃板業務，積極輔導新創企業，並協助其建置會計與內控制度。截至2025年7月底，共有263家公司登錄創櫃板，其中有85家（超過三成）是由安永輔導。安永更連續九年獲得櫃買中心頒發的「創櫃板推動輔導績效獎」，也感謝櫃買中心給予安永的肯定與殊榮。

此次企業媒合會邀請11家新創企業，產品與服務範圍涵蓋微生物發酵系統、氣凝膠科技材料、儲能系統、精密滾動體、遊艇租賃、半導體製程、冰淇淋製造及連鎖門市、衛星終端通訊及無人機通訊模組、太陽能電池、智慧建材、義式餐飲連鎖品牌等業務。

會中安排新創企業發表業務簡報及與櫃買家族、上市櫃公司企業創投（CVC）或創投法人進行業務或投資洽談交流，期能透過此次媒合會凝聚資本市場各方力量共同扶植中小微新創與創新企業成長及轉型，以蓄積台灣產業競爭能量，助力台灣成為「亞洲資產管理中心」。更多創櫃板資訊，請參考櫃買中心官網專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm ）。