台幣連七貶 淪最弱亞幣

外資持續匯出，加上亞幣走弱，成為新台幣匯價近期貶值的觸媒。昨（3）日，新台幣兌美元收在30.728元，單日再貶5分，連七貶，並探逾四個月新低，總成交量13.08億美元。更值得注意的是，當日新台幣貶幅達0.16%，居亞洲貨幣跌幅之冠，被市場點名為「最弱亞幣」。

央行統計顯示，昨日主要亞幣表現分歧，除台幣貶值.16%外，日圓也小貶0.06%，不過韓元升值0.21%，人民幣微升0.01%，凸顯新台幣匯價承受較大壓力。外界關注台幣是否將進一步測試31元整數關卡，而本周五即將公布的美國非農就業數據，則被視為影響匯市的關鍵變數。

匯銀人士分析，若美國非農新增就業人數不如預期，將強化聯準會（Fed）9月中降息的可能性，甚至牽動後續會議的政策方向。屆時美元可能走弱，對新台幣及亞幣或有支撐。

然而在數據揭曉前，市場仍保持觀望，匯率波動加劇的風險存在。

日圓走勢亦為區域投資人關注焦點。匯銀指出，日本長期面臨高通膨壓力，30年期公債殖利率已升至3.28%以上，相較美國同天期公債殖利率約4.9%仍有差距。