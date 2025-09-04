金管會擬定穩定幣規範

台灣可能發行外國法定貨幣穩定幣？金管會副主委莊琇媛昨（3）日於第十屆台灣區塊鏈愛好者年會指出，台灣《虛擬資產服務法》專法草案已送交行政院，盼下會期能送至立法院審查，正式將虛擬資產納入金融監理架構，草案中也納入「穩定幣」相關規範，未來台灣是否會出現與新台幣或外幣掛鉤的穩定幣，成為關注焦點，從法規面來說持開放空間，但仍需洽詢中央銀行的意見。

莊琇媛說，若台灣有業者有意發行穩定幣，究竟是連結新台幣或外國法定貨幣，因為涉及貨幣主權及匯率政策，金管會將再洽央行的意見。