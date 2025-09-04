金管會擬定穩定幣規範

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台灣可能發行外國法定貨幣穩定幣？金管會副主委莊琇媛昨（3）日於第十屆台灣區塊鏈愛好者年會指出，台灣《虛擬資產服務法》專法草案已送交行政院，盼下會期能送至立法院審查，正式將虛擬資產納入金融監理架構，草案中也納入「穩定幣」相關規範，未來台灣是否會出現與新台幣或外幣掛鉤的穩定幣，成為關注焦點，從法規面來說持開放空間，但仍需洽詢中央銀行的意見。

莊琇媛說，若台灣有業者有意發行穩定幣，究竟是連結新台幣或外國法定貨幣，因為涉及貨幣主權及匯率政策，金管會將再洽央行的意見。

台幣 貨幣 穩定幣

延伸閱讀

外商投信設區域中心 民眾投資境外基金比率可達9成

外商投信在台投資 給甜頭

第一金今年獲利拚連五高 明年起股利配發率有望回升逾六成

獨／金管會祭重磅利多！外商設區域中心 國人持境外基金達9成

相關新聞

國票金擬提前增資樂天銀 最快明年第1季完成 可能掀金控經營權大戰

國票金控董事長魏啟林昨（3）日表示，旗下樂天國際商業銀行最快將於2026年第1季完成增資。不過此舉恐再掀國票金經營權大戰...

金管會擬定穩定幣規範

台灣可能發行外國法定貨幣穩定幣？金管會副主委莊琇媛昨（3）日於第十屆台灣區塊鏈愛好者年會指出，台灣《虛擬資產服務法》專法...

台幣連七貶 淪最弱亞幣

外資持續匯出，加上亞幣走弱，成為新台幣匯價近期貶值的觸媒。昨（3）日，新台幣兌美元收在30.728元，單日再貶5分，連七...

國泰世華 教戰長期投資

面對近年國際金融局勢多變，並滿足高資產客戶對穩健且具多元資產配置的需求，國泰世華銀行繼年初推出《2025重要稅負指南》後...

櫃買攜安永 媒合新創引資

櫃買中心（Taipei Exchange）為助攻新創企業發展，強化新創團隊與投資機構的雙向交流，昨（3）日與安永聯合會計...

第十屆區塊鏈愛好者年會 聚焦反洗錢與反詐欺趨勢

2025年第十屆「區塊鏈愛好者年會」於9月2日至9月3日盛大登場，其中，9月3日上午第二場分會由台灣虛擬資產反洗錢協會與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。