國票金擬提前增資樂天銀 最快明年第1季完成 可能掀金控經營權大戰

國票金控（2889）董事長魏啟林昨（3）日表示，旗下樂天國際商業銀行最快將於2026年第1季完成增資。不過此舉恐再掀國票金經營權大戰，據了解，公股行庫已備戰。

樂天銀因累積虧損逼近資本額三分之一法定門檻，宣布提前規劃增資，金額約新台幣36至48億元，藉此強化資本結構，並回應市場與社會對金融穩健的期待。

魏啟林談話重點 圖／經濟日報提供

國票金控原訂8月27日討論現金增資案，不過因為明年將進行董事全面改選，三方大股東氣氛緊張，公股行庫的董事更是對於增資提出種種疑慮，認為恐是大股東旺旺集團為改選先行布局，因此國票金在上個月決定先針對董事的問題，進行簡報後，再討論增資事宜，希望事緩則圓，讓增資案可以在消除外界疑慮後，順利過關。

截至今年，樂天銀行累計虧損約25至30億元，接近資本額100億元的三分之一。依《銀行法》規定，若虧損超過此門檻，主管機關可要求限期增資。樂天銀行強調，這次不是「踩線才補救」，而是主動提前啟動，以確保資本充足。

此次增資規模預計發行3億股，金額落在36至48億元之間，視發行價格（每股約12至16元）而定。規劃分配方式為：公開承銷10%、員工認購10%，其餘依股東持股比例分配。若有未認足部分，將由董事及員工承接，以避免股權集中，並確保程序公平透明。

魏啟林表示：「我們開銀行，不只是做生意，更是替大家保管辛苦錢。既然掌握了存款，就要負責任，不能等問題發生才補救。這次提前規劃增資，不是因為沒有信心，而是要讓客戶、股東與社會放心，知道樂天銀行會把穩健經營放在第一位。」