台壽保將發行1.025億美元次順位公司債 強化資本結構
台壽保今補充公告5月9日董事會決議，發行累積次順位公司債之發行條件。台壽保將於114年度發行第二期美元計價無擔保累積次順位普通公司債，發行總額達1億250萬美元，發行期間10年，票面利率固定為年息6%，以充實自有資本並提升資本適足率。
本次公司債每張面額為10萬美元，依票面金額十足發行，不附加任何擔保品與轉換、交換或認股等條件，並無賣回或買回條款，屬於純粹的次順位債券性質。在承銷安排方面，台灣人壽委託中國信託商業銀行擔任主辦承銷商，並透過公開承銷方式進行；同時由元大商業銀行擔任公司債受託人，中國信託商銀亦將擔任代理還本付息機構，以確保投資人權益與後續管理作業的順利。
台灣人壽指出，本次發行計畫已完成主管機關申報生效程序，後續將向櫃檯買賣中心申請登錄為櫃檯買賣債券。
