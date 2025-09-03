對等關稅重擊！國票金董座：設立主權基金 用投資因應美國壓力

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔黃登榆／台北即時報導

國票金控（2889）董事長魏啟林3日受訪時談到川普關稅影響，他認為當自由貿易時代結束，台灣擁有近6,000億美元的外匯存底，加上台美貿易順差短時間難改善，可透過設立主權基金用投資因應美國的壓力，拯救國內傳統產業與內需服務業。

魏啟林指出，在新冠疫情之後，全世界發生兩件事情，第一是AI 智慧革命大爆發，當競爭開始，國際總體經濟、產業都發生劃時代的變動；第二是川普上台宣示了自由貿易時代結束，台灣是高度依賴國際貿易的國家，這是因為台灣本身島上資源不足以養活2,300萬人民，因此需要向外發展，但台灣卻具有超優質的人力資源，得以在這兩件事情同時發生時，找到未來發展的方向。

魏啟林認為，自由貿易時代的結束，就意味著布列敦森林體系（Bretton Woods system）結束，這個體系當初奠定了二戰後以美元為國際主要貨幣的地位，當瓦解了之後，國際貿易失衡的責任，不只由逆差國來承擔，順差國也要承擔，他說，「像台灣這樣的經濟規模，但卻擁有逼近6,000億美元的外匯存底，在國際貿易是說不過去的」，國際貿易失衡就是有一些國家長期處於順差卻不肯增加進口，結果變成重商主義。

魏啟林說，但台灣電子業出口旺盛，今年對美國的貿易順差金額勢必又將走高，偏偏遇到川普要來討貿易失衡的公道，祭出對等關稅，若是不能將關稅下調，我國傳統產業與內需服務業的廣大就業人口馬上就要面臨無薪假的危機。

魏啟林說，如今美國的拳頭比較大，台灣要解決關稅問題，總不能花幾千億元亂買美國東西，所以台灣有一條新的路，那就是投資替代購買，用設立主權財富基金的方式來投資美國，不一定要投資硬體，也可以投資股票債券，目的是為了因應美國的壓力，要救國內傳統產業與內需服務業。

他認為，台灣的主權基金在國發會督導設立下，規模可從一兩千億美元開始，資金來源可向央行的外匯存底借款，透過管理公司的方式，給予績效獎金，一開始把多數資金委託給國外的機構去投資，並且從中學習，譬如三成自營，七成委外，並要求短期內，委外單位每年至少要有4%或5%以上的投報率，若國發會能善用主權基金，透過投資讓美國華爾街跟台北更緊密，還可嘉惠台廠供應鏈，同時，台灣人也能更加安全。

在AI方面，身兼台灣人工智慧學校基金會副董事長的魏啟林表示，2017年被視為是台灣AI元年，當時就已相當看好人工智慧發展和輝達（NVIDIA）的潛力，因此決定以公益平台的概念，為台灣培育更多AI人才，讓台灣產業AI化，因此設立台灣人工智慧學校，如今上過課程的學生達1.3萬人，遍布百工百業。

台灣人工智慧學校校務長蔡明順指出，台灣人工智慧學校 (AIA) 主辦的台灣人工智慧年會 (Taiwan AI Academy Annual Conference) 今年將邁入第八年，是台灣 AI 生態圈最具影響力的活動之一，與會者預估將近 1,500 人次，今年年會將於9月9日至9月10日一連兩天在中研院人文館實體舉行，今年大會主題訂為「台灣AI競爭力：從產業落地到實證創新」。

