國泰世華銀獲《Euromoney》雙獎 引領數位金融創佳績

國泰世華銀行憑藉於消費金融及數位金融領域的傑出表現，一舉榮獲國際財經權威媒體《Euromoney》頒發「2025台灣最佳消費者銀行（Taiwan’s Best Bank for Consumers）」與「2025台灣最佳數位銀行（Taiwan’s Best Digital Bank）」兩項大獎。國泰世華銀行數位長陳冠學表示，此次獲獎不僅肯定國泰世華以 CUBE App 為核心，落實「為可能竭盡所能」的品牌理念，亦為全台超過750萬數位用戶打造極致個人化的金融體驗，樹立業界標竿，未來將持續以客戶需求為核心，提供更便捷、更全面的金融服務。

最新統計，CUBE App單月數位登入次數超過4,500萬次，國泰世華銀行深化個人化服務體驗，打造更智慧、更安全、更普惠的數位金融生態系統，提供客戶導向的個人化金融服務。在CUBE App個人化服務設計上，從資產管理、待繳帳務到消費資訊，賦予用戶理財自主權，包括創新推出「帳務行事曆」整合信用卡、貸款、基金、智能投資、目標儲蓄與預約轉帳等待繳資訊，協助客戶輕鬆掌握財務節奏；今年7月更推出「信用卡消費分析」，以更直觀清晰可視化圖表設計，協助用戶洞察個人消費習慣與支出類別，輕鬆檢視與管理個人開銷。

為實現一站式整合資產全貌，推出「全方位資產管理」服務功能，國泰世華CUBE App積極打破金融服務的壁壘，不僅滿足用戶「查看帳戶餘額、刷卡紀錄、轉帳、繳費」等銀行基本服務，亦提供外匯、基金、證券等定期投資服務與保險。而「保險專區」透過SSO（Single Sign On）單一登入機制，優化用戶體驗，全面滿足用戶數位金融大小事；有別過去需分散於各平台檢視資產後再自行整合，CUBE App提供一站式整合視角，一個App即掌握跨產品資產全貌。

國泰世華於用戶每個數位接觸點，建置堅實的安全防護網。例如「開戶申請」環節導入Email與手機號碼雙重檢核機制，從源頭杜絕資安風險；「登入」體驗方面，信任裝置管理搭配兩步驟驗證機制，有效防範異常登入威脅；「交易安全」層面，更建立即時風險偵測系統主動提醒用戶，並透過「安全健檢」儀表板提供用戶全面性防護檢視，同時導入「FIDO 生物辨識」技術，在確保小額交易安全的同時，兼顧使用便利性。

此外，國泰世華亦秉持「金融服務不分你我」的品牌承諾，將金融平權列為企業社會責任的戰略核心，積極落實CRPD（身心障礙者權利公約）精神，其中CUBE App率先業界推出無障礙友善設計，針對登入驗證、帳務總覽頁、台/外幣存款頁及轉帳交易等核心功能，導入國際無障礙網頁內容指南（WCAG）標準，包括顏色對比視覺優化、動態字級放大縮小、手機原生旁白模式輔助朗讀、螢幕橫向操作等功能，打造數位包容金融體驗，實現「金融服務不分你我」的理念。