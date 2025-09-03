快訊

主打轉型金融啟新機 彰銀主辦公股金融事業聯合供應商大會　

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彰化銀行9月3日主辦第五屆公股金融事業聯合供應商大會，由財政部政務次長李慶華(左6)、金管會銀行局副局長王允中(左5) 、彰化銀行董事長胡光華(右5) 與八大行庫代表共同啟動。圖／彰銀提供
彰化銀行9月3日主辦第五屆公股金融事業聯合供應商大會，由財政部政務次長李慶華(左6)、金管會銀行局副局長王允中(左5) 、彰化銀行董事長胡光華(右5) 與八大行庫代表共同啟動。圖／彰銀提供

為推動金融業永續金融、深化供應鏈夥伴及企業授信戶合作，彰銀今日舉辦第五屆公股金融事業聯合供應商大會，並以「轉型金融啟新機　淨零永續共前行」作為主題，呼應國際永續發展趨勢，透過金融正面影響力，引導產業邁向淨零轉型。

彰銀董事長胡光華開場致詞時指出，本屆會議主題，象徵金融業擁抱數位化與永續化，創造新契機，並同時提醒公股銀行把握全球淨零趨勢，發展創新金融工具，提升產業韌性與競爭力，亦強調唯有銀行、供應商與產業鏈攜手，才能實現「金融支持產業，產業引領社會」的永續願景。

財政部政務次長李慶華及金管會銀行局副局長王允中均親臨現場表達支持與肯定，與會貴賓包含九家公股金融機構董事長與總經理，及逾65家重要供應商及授信戶代表共同參與。

本次會議採專題演講方式進行，其中金管會金融市場發展及創新處專門委員林玟汎闡述「綠色及轉型金融行動方案」、解析第二版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」等關鍵政策，持續鼓勵企業積極參與減碳轉型與永續發展，並擴大永續經濟活動認定的適用產業範圍，為企業轉型規劃提供明確參考方向。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠，則在會中主講企業低碳轉型現況與面臨挑戰，並由資金流向探討我國低碳轉型。根基營造股份有限公司經理陳思潔則以營造業轉型實例，分享產業邁向淨零永續的新思維，展現如何將環境永續、社會共融及公司治理等永續理念融入企業文化，藉由具體行動開啟產業新藍圖。

值得一提的是，大會現場佈置特別全面採用可再生回收利用材質，啟動儀式及交接儀式均以數位科技形式呈現，並採用種子生態紙製作貴賓識別證，不僅有效減少廢棄物產生並實現循環利用，此材質可於會後進行植栽種植，象徵播下永續種子以共創綠色未來，將永續理念延伸至日常生活實踐。

