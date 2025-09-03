降息訊號？央行標售存單利率降至16個月新低 隔拆利率同步下滑

中央銀行3日標售364天期定期存單1,400億元，得標加權平均利率降至1.361%，創下近16個月新低。同時，隔拆利率也跌破0.81%，收在0.809%，同樣刷新逾一年來低點。由於央行將於18日召開第3季理監事會，市場隨即聚焦這波利率走勢是否暗示降息訊號。

據央行統計，364天期存單自去年6月至今年6月，連續13個月加權平均得標利率都維持在1.4%以上。然而，自今年7月起，該天期存單利率首度跌破1.4%，並連續第三個月下探，今日標售更進一步降至1.361%。此一變化，使市場對央行操作策略的觀察更加敏銳。

不僅如此，短天期資金市場利率也出現同樣趨勢。9月以來，隔拆利率已連續3個交易日跌破0.82%，今天再度下探至0.809%，創下自2024年7月4日以來的新低紀錄。隔拆利率向來被視為市場資金鬆緊的即時指標，這次與存單利率同步下行，令市場浮現「央行是否釋放寬鬆訊號」的疑問。

對於這波利率雙雙走低的現象，金融業者普遍認為，短期內央行直接降息的可能性仍不高。目前經濟成長與物價走勢尚屬穩定，央行仍有理由維持政策利率不變。此次存單與隔拆利率的下降，更可能反映央行在不調整重貼現率的情況下，透過公開市場操作靈活引導市場利率下行。

金融圈人士進一步解讀，央行此舉或是希望透過市場利率的下修，舒緩企業及金融機構的資金壓力，同時維持金融市場穩定，而非提前為降息鋪路。換言之，雖然利率走低引發降息聯想，但真正的迫切性不如市場預期。

金融人士認為，央行仍將持續觀察國內外經濟與金融環境，尤其是台美經貿政策變化對產業的影響，將成為理監事會的重要討論焦點。