保誠人壽總座：集團對台灣市場期待高 會深耕台灣、擴大業務

保誠人壽3日舉行全新品牌廣告首映，保誠人壽總經理王慰慈表示，集團母公司對台灣市場期待高，目前獲利貢獻僅次於香港。對於是否繼續擴大台灣業務版圖，她說是希望在商品加上多元的行銷通路部分來擴大版圖，且深耕台灣，但是否有併購計畫等相關議題則不便評論。

對於今年的保費目標，王慰慈受訪表示，保誠集團目前在全球僅亞洲及非洲兩市場發展保險業務，集團業務最大在香港，台灣排第二，期望能努力追上；集團也對台灣有高期待。今年度目標是新契約保費及利潤達雙位數成長。

她指出，分紅保單占絕大部分銷售占比，而分紅需長時間累積，保誠12年來都達到中分紅水準，過去孤單賣分紅險，現在同業陸續加入，代表分紅是好商品，樂觀看待分紅市場蓬勃發展。

王慰慈提到，今年市場不確定性涵蓋匯率及關稅議題，起初觀察客戶較緊張，考慮解約保單，也看到一些脫退，但現在逐步穩定，當市場劇烈變動時保險是保值商品選項，看好下半年分紅保單市場。

對於實支實付的醫療險擬漲價，王慰慈強調，醫療險隨年齡增長調保費其實在國外非常普遍，保誠集團在其他國家都走這樣的制度，台灣則固定費率多年，需要與消費者更細緻溝通，公會和主管機關也會就施行辦法細則探討。