台新新光金人事加速異動 新光銀總經理職務調整
台新金與新光金合併後，職務調整加速，今日台新新光金發布重訊，新光銀總經理李正國職務調整，由新光銀副董事長尚瑞強接任。
尚瑞強在銀行圈的資歷超過30年，最早曾是中信銀儲備幹部，後擔任中信金行政長、中信銀人資長，中信金全球個金執行長、台灣彩券董事長、2011年轉戰台新金，陸續擔任個金執行長、台新銀副董事長。
這是繼上次台新人壽副董事長吳昕豪任新光人壽董事；尚瑞強轉任新光銀行董事；前新光金董事林敦仁任台新證券董事後，另一波職務調整。
8月29日台新新光金法說會時，金控總經理林維俊談到二家金控最新合併進度時表示，預計台新投信與新光投信將於今年11月合併，接下來新光人壽與台新人壽二壽險合併在明年1月1日，元富證券與台新證券會在2026年4月6日合併，不過，銀行主體台新銀及新光銀則因IT系統比想像的還要複雜，因此延後。
