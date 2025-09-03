快訊

台新新光金人事加速異動 新光銀總經理職務調整

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金人事持續調整。新光銀總經理李正國職務調整，由新光銀副董事長尚瑞強接任。圖／本報資料照片
台新新光金人事持續調整。新光銀總經理李正國職務調整，由新光銀副董事長尚瑞強接任。圖／本報資料照片

台新金與新光金合併後，職務調整加速，今日台新新光金發布重訊，新光銀總經理李正國職務調整，由新光銀副董事長尚瑞強接任。

尚瑞強在銀行圈的資歷超過30年，最早曾是中信銀儲備幹部，後擔任中信金行政長、中信銀人資長，中信金全球個金執行長、台灣彩券董事長、2011年轉戰台新金，陸續擔任個金執行長、台新銀副董事長。

這是繼上次台新人壽副董事長吳昕豪任新光人壽董事；尚瑞強轉任新光銀行董事；前新光金董事林敦仁任台新證券董事後，另一波職務調整。

8月29日台新新光金法說會時，金控總經理林維俊談到二家金控最新合併進度時表示，預計台新投信與新光投信將於今年11月合併，接下來新光人壽與台新人壽二壽險合併在明年1月1日，元富證券與台新證券會在2026年4月6日合併，不過，銀行主體台新銀及新光銀則因IT系統比想像的還要複雜，因此延後。

台新金 台新新光金

相關新聞

降息訊號？央行標售存單利率降至16個月新低 隔拆利率同步下滑

中央銀行3日標售364天期定期存單1,400億元，得標加權平均利率降至1.361%，創下近16個月新低。同時，隔拆利率也...

獨／卓榮泰明召集跨部會議討論「房貸荒」 最快中午說明結論

據了解，為解決民眾的「房貸荒」，行政院長卓榮泰明日將親自主持會議，協調金管會和中央銀行、財政部共同解決民眾現在申請房貸「...

台幣連七貶！收30.728元 創四個月新低

台幣貶值不休，今日台幣兌美元連續第七日收貶，貶值5分，收在30.728 元，創下四個月來新低。

台新新光金人事加速異動 新光銀總經理職務調整

台新金與新光金合併後，職務調整加速，今日台新新光金發布重訊，新光銀總經理李正國職務調整，由新光銀副董事長尚瑞強接任。

第2季國人新增房貸金額平均逾千萬元 較10年前多出300萬元

根據聯徵中心統計顯示，今年第2季國人新增房貸的金額平均超過千萬元，相較10年前同期平均每筆貸款金額就多出300萬元，加上...

台新新光金子公司高層異動 「Richart之父」任新光銀副董兼總經理

台新新光金（2887）子公司高層人事異動！子公司新光銀行3日召開董事會，公告第十屆副董事長選任情形，由前台新銀行副董事長...

