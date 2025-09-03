快訊

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

熱食部漲價...中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／卓榮泰明召集跨部會議討論「房貸荒」 最快中午說明結論

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
為解決民眾的「房貸荒」，行政院長卓榮泰明日將親自主持會議，協調金管會和中央銀行、財政部共同解決民眾現在申請房貸「一貸難求」的問題。圖／本報系資料照片
為解決民眾的「房貸荒」，行政院長卓榮泰明日將親自主持會議，協調金管會和中央銀行、財政部共同解決民眾現在申請房貸「一貸難求」的問題。圖／本報系資料照片

據了解，為解決民眾的「房貸荒」，行政院長卓榮泰明日將親自主持會議，協調金管會和中央銀行、財政部共同解決民眾現在申請房貸「一貸難求」的問題。其中，除了依據銀行法第72條之2的計算範圍可能再鬆綁之外，央行可能在卓揆協調之下，同意把都更危老的放款排除在集中度計算的範圍之外，政院預計最快在明日中午之前，召開記者會宣布如何解決房貸荒的對策。

國人房貸一貸難求，卓揆不僅在上周發話要求銀行「水龍頭要開大一點」，明日行政院會也將房貸列入議題討論，表達府院已聽到「民怨」的立場。金融圈人士指出，銀行法第72條之2已經將都更危老排除在計算範圍之外，倘若央行的不動產放款集中度管理能夠把這一塊的計算也排除，銀行將因此有更多的資金活水可承作房貸。

但央行到目前為止，態度仍未鬆動，視明日行政院會是否能協調成功而定。據悉，明日的院會在討論房貸議題時，包括金管會、央行、財政部、內政部等相關單位都會與會。

至於銀行法第72條之2，除了危老及都更已被排除在計算範圍之列，危老及都更所衍生的分戶房貸會否一併被排除在計算範圍，以及商用不動產的房貸能否被排除在計算範圍之列，在政院召開的會議也將一併討論。

房貸 央行 金管會 卓榮泰 財政部

延伸閱讀

嘆很多重大政策沒被人民看見 卓榮泰抱怨「媒宣費被刪很多」

北市府抽驗散裝飲冰品及配料 四星飯店、知名漢堡店竟不合格

卓榮泰：近期預算朝野操作出模式 盼韓國瑜「跟我們保持暢通」

劉曉憶是他病人…高雄減重名醫被控過度開刀醫死2人 檢今指揮搜索

相關新聞

降息訊號？央行標售存單利率降至16個月新低 隔拆利率同步下滑

中央銀行3日標售364天期定期存單1,400億元，得標加權平均利率降至1.361%，創下近16個月新低。同時，隔拆利率也...

獨／卓榮泰明召集跨部會議討論「房貸荒」 最快中午說明結論

據了解，為解決民眾的「房貸荒」，行政院長卓榮泰明日將親自主持會議，協調金管會和中央銀行、財政部共同解決民眾現在申請房貸「...

台幣連七貶！收30.728元 創四個月新低

台幣貶值不休，今日台幣兌美元連續第七日收貶，貶值5分，收在30.728 元，創下四個月來新低。

台新新光金人事加速異動 新光銀總經理職務調整

台新金與新光金合併後，職務調整加速，今日台新新光金發布重訊，新光銀總經理李正國職務調整，由新光銀副董事長尚瑞強接任。

第2季國人新增房貸金額平均逾千萬元 較10年前多出300萬元

根據聯徵中心統計顯示，今年第2季國人新增房貸的金額平均超過千萬元，相較10年前同期平均每筆貸款金額就多出300萬元，加上...

台新新光金子公司高層異動 「Richart之父」任新光銀副董兼總經理

台新新光金（2887）子公司高層人事異動！子公司新光銀行3日召開董事會，公告第十屆副董事長選任情形，由前台新銀行副董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。