獨／卓榮泰明召集跨部會議討論「房貸荒」 最快中午說明結論

據了解，為解決民眾的「房貸荒」，行政院長卓榮泰明日將親自主持會議，協調金管會和中央銀行、財政部共同解決民眾現在申請房貸「一貸難求」的問題。其中，除了依據銀行法第72條之2的計算範圍可能再鬆綁之外，央行可能在卓揆協調之下，同意把都更危老的放款排除在集中度計算的範圍之外，政院預計最快在明日中午之前，召開記者會宣布如何解決房貸荒的對策。

國人房貸一貸難求，卓揆不僅在上周發話要求銀行「水龍頭要開大一點」，明日行政院會也將房貸列入議題討論，表達府院已聽到「民怨」的立場。金融圈人士指出，銀行法第72條之2已經將都更危老排除在計算範圍之外，倘若央行的不動產放款集中度管理能夠把這一塊的計算也排除，銀行將因此有更多的資金活水可承作房貸。

但央行到目前為止，態度仍未鬆動，視明日行政院會是否能協調成功而定。據悉，明日的院會在討論房貸議題時，包括金管會、央行、財政部、內政部等相關單位都會與會。

至於銀行法第72條之2，除了危老及都更已被排除在計算範圍之列，危老及都更所衍生的分戶房貸會否一併被排除在計算範圍，以及商用不動產的房貸能否被排除在計算範圍之列，在政院召開的會議也將一併討論。