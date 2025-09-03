第2季國人新增房貸金額平均逾千萬元 較10年前多出300萬元
根據聯徵中心統計顯示，今年第2季國人新增房貸的金額平均超過千萬元，相較10年前同期平均每筆貸款金額就多出300萬元，加上新青安後申請房貸數量爆量，與不動產開發興盛，都導致銀行資金加速流出，近期市場已經有些風向討論，主管機關可能會朝向保障首購方向努力。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去20年沒聽過銀行資金如此吃緊過，只有個別銀行因為放款太多踩煞車，這次則是在政策後整體房貸吃緊，反應市場房貸供不應求，銀行房貸利率與手續費用都拉高。
曾敬德指出，市場資金吃緊背後原因很多，包括房價大漲後每戶貸款金額增加、過去使用寬限期加上30年期房貸本金回收速度慢、房市大多頭開發商積極借錢開發與進入大量交屋潮等，央行也調高兩次存準率回收市場資金，尤其銀行的自主管理政策等，都導致市場上資金相對吃緊。
