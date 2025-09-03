第2季國人新增房貸金額平均逾千萬元 較10年前多出300萬元

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房貸示意圖。圖／AI生成
根據聯徵中心統計顯示，今年第2季國人新增房貸的金額平均超過千萬元，相較10年前同期平均每筆貸款金額就多出300萬元，加上新青安後申請房貸數量爆量，與不動產開發興盛，都導致銀行資金加速流出，近期市場已經有些風向討論，主管機關可能會朝向保障首購方向努力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去20年沒聽過銀行資金如此吃緊過，只有個別銀行因為放款太多踩煞車，這次則是在政策後整體房貸吃緊，反應市場房貸供不應求，銀行房貸利率與手續費用都拉高。

曾敬德指出，市場資金吃緊背後原因很多，包括房價大漲後每戶貸款金額增加、過去使用寬限期加上30年期房貸本金回收速度慢、房市大多頭開發商積極借錢開發與進入大量交屋潮等，央行也調高兩次存準率回收市場資金，尤其銀行的自主管理政策等，都導致市場上資金相對吃緊。

降息訊號？央行標售存單利率降至16個月新低 隔拆利率同步下滑

中央銀行3日標售364天期定期存單1,400億元，得標加權平均利率降至1.361%，創下近16個月新低。同時，隔拆利率也...

獨／卓榮泰明召集跨部會議討論「房貸荒」 最快中午說明結論

據了解，為解決民眾的「房貸荒」，行政院長卓榮泰明日將親自主持會議，協調金管會和中央銀行、財政部共同解決民眾現在申請房貸「...

台幣連七貶！收30.728元 創四個月新低

台幣貶值不休，今日台幣兌美元連續第七日收貶，貶值5分，收在30.728 元，創下四個月來新低。

台新新光金人事加速異動 新光銀總經理職務調整

台新金與新光金合併後，職務調整加速，今日台新新光金發布重訊，新光銀總經理李正國職務調整，由新光銀副董事長尚瑞強接任。

台新新光金子公司高層異動 「Richart之父」任新光銀副董兼總經理

台新新光金（2887）子公司高層人事異動！子公司新光銀行3日召開董事會，公告第十屆副董事長選任情形，由前台新銀行副董事長...

