國泰金控報喜 榮獲「2025外資精選台灣金融10強」榜首

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控獲頒「2025外資精選台灣金融10強」榜首，由國泰金控副總經理翁德雁代表領獎。圖／國泰金控提供
國泰金控獲頒「2025外資精選台灣金融10強」榜首，由國泰金控副總經理翁德雁代表領獎。圖／國泰金控提供

國泰金控（2882）秉持「誠信、當責、創新」的核心價值，以客戶為中心做為經營理念，將永續ESG納入公司治理及客戶服務，更以數位、數據、技術推動集團轉型積極擴大金融服務場景。3日從國內45家上市上櫃及興櫃金融機構脫穎而出，在基本面、市場面、永續面、外資持股變化排名等四大面向表現優異，一舉榮獲「2025外資精選台灣金融10強」之第一名殊榮，彰顯外國機構投資人對公司的信心，提升國泰在國際市場的競爭力。

台灣董事學會與企業發展研究中心（CDRC）模擬全球不同機構法人之投資方法，研究期間橫跨2022年1月1日至2025年3月1日，以四大面向從國內45家上市上櫃及興櫃金融機構中評選出「2025外資精選台灣金融10強」，第一層為市場面，依市值及外資持股金額進行篩選；第二層為基本面，企業須連3年獲利、營收複合年均成長率（CAGR）為正成長；第三層永續面，檢視企業治理面向；第四層為外資持股變化排名，亦即依據外資持股金額增加幅度排名入榜。

國泰金控近三年（2022～2024年）獲利表現穩健，其中2024年在各子公司核心業務動能強健，獲利更是翻倍成長，稅後盈餘1,112.3億元，一舉創下歷史次高，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信獲利皆創歷史新高，國泰人壽獲利則創歷年次高。

此外，國泰金控在企業營運上不斷追求永續競爭力，將ESG議題納入營運與投資決策過程，持續在環境、社會、治理發揮正向影響力，國際永續評比迭創佳績，在指標性的「道瓊永續指數（DJSI）」中，不僅連續7年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股，亦持續10年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股， 2024年MSCI ESG評比獲AAA級最高評等，近期再從全球近萬家受評企業中脫穎而出，入選「2025年標普永續年鑑（S&P Global The Sustainability Yearbook）」，顯見永續行動的具體成果深獲國際青睞。

展望未來，國泰金控將持續落實永續經營及深化金融科技創新應用，穩健經營並創造競爭優勢，不斷精進金融服務與商品的深度與廣度，與利害關係人攜手共創更好，朝「亞太地區最佳金融機構」的願景邁進。

相關新聞

降息訊號？央行標售存單利率降至16個月新低 隔拆利率同步下滑

中央銀行3日標售364天期定期存單1,400億元，得標加權平均利率降至1.361%，創下近16個月新低。同時，隔拆利率也...

獨／卓榮泰明召集跨部會議討論「房貸荒」 最快中午說明結論

據了解，為解決民眾的「房貸荒」，行政院長卓榮泰明日將親自主持會議，協調金管會和中央銀行、財政部共同解決民眾現在申請房貸「...

台幣連七貶！收30.728元 創四個月新低

台幣貶值不休，今日台幣兌美元連續第七日收貶，貶值5分，收在30.728 元，創下四個月來新低。

台新新光金人事加速異動 新光銀總經理職務調整

台新金與新光金合併後，職務調整加速，今日台新新光金發布重訊，新光銀總經理李正國職務調整，由新光銀副董事長尚瑞強接任。

第2季國人新增房貸金額平均逾千萬元 較10年前多出300萬元

根據聯徵中心統計顯示，今年第2季國人新增房貸的金額平均超過千萬元，相較10年前同期平均每筆貸款金額就多出300萬元，加上...

台新新光金子公司高層異動 「Richart之父」任新光銀副董兼總經理

台新新光金（2887）子公司高層人事異動！子公司新光銀行3日召開董事會，公告第十屆副董事長選任情形，由前台新銀行副董事長...

