國泰金控報喜 榮獲「2025外資精選台灣金融10強」榜首

國泰金控（2882）秉持「誠信、當責、創新」的核心價值，以客戶為中心做為經營理念，將永續ESG納入公司治理及客戶服務，更以數位、數據、技術推動集團轉型積極擴大金融服務場景。3日從國內45家上市上櫃及興櫃金融機構脫穎而出，在基本面、市場面、永續面、外資持股變化排名等四大面向表現優異，一舉榮獲「2025外資精選台灣金融10強」之第一名殊榮，彰顯外國機構投資人對公司的信心，提升國泰在國際市場的競爭力。

台灣董事學會與企業發展研究中心（CDRC）模擬全球不同機構法人之投資方法，研究期間橫跨2022年1月1日至2025年3月1日，以四大面向從國內45家上市上櫃及興櫃金融機構中評選出「2025外資精選台灣金融10強」，第一層為市場面，依市值及外資持股金額進行篩選；第二層為基本面，企業須連3年獲利、營收複合年均成長率（CAGR）為正成長；第三層永續面，檢視企業治理面向；第四層為外資持股變化排名，亦即依據外資持股金額增加幅度排名入榜。

國泰金控近三年（2022～2024年）獲利表現穩健，其中2024年在各子公司核心業務動能強健，獲利更是翻倍成長，稅後盈餘1,112.3億元，一舉創下歷史次高，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信獲利皆創歷史新高，國泰人壽獲利則創歷年次高。

此外，國泰金控在企業營運上不斷追求永續競爭力，將ESG議題納入營運與投資決策過程，持續在環境、社會、治理發揮正向影響力，國際永續評比迭創佳績，在指標性的「道瓊永續指數（DJSI）」中，不僅連續7年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股，亦持續10年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股， 2024年MSCI ESG評比獲AAA級最高評等，近期再從全球近萬家受評企業中脫穎而出，入選「2025年標普永續年鑑（S&P Global The Sustainability Yearbook）」，顯見永續行動的具體成果深獲國際青睞。

展望未來，國泰金控將持續落實永續經營及深化金融科技創新應用，穩健經營並創造競爭優勢，不斷精進金融服務與商品的深度與廣度，與利害關係人攜手共創更好，朝「亞太地區最佳金融機構」的願景邁進。