台新新光金子公司高層異動 「Richart之父」任新光銀副董兼總經理

台新新光金（2887）子公司高層人事異動！子公司新光銀行3日召開董事會，公告第十屆副董事長選任情形，由前台新銀行副董事長尚瑞強新任新光銀行副董事長，並代理總經理。

台新新光金子公司近日公布多項高層人事異動案，其中，子公司台新銀行於8月28日接獲副董事長尚瑞強辭任書，辭任台新銀行法人董事代表人；而新光銀行則公告增派法人董事代表人，由尚瑞強擔任。

台新新光金3日代子公司新光銀行公告第十屆副董事長選任情形，由尚瑞強新任，同時，新光銀行總經理李正國由於職務調整，總經理一職由尚瑞強兼任，本案呈報主管機關核可後生效，在主管機關核可前，自2025年9月4日起由尚瑞強代理新光銀行總經理職務。

尚瑞強在銀行圈被稱為「點子王」，他是文化大學經濟系、美國德拉瓦大學企管碩士，2011年受台新新光金董事長吳東亮邀請進入台新銀行，2016年推出數位銀行Richart成功打造台新第二品牌，可說是「Richart之父」，到現在仍是國內數位帳戶第一名寶座。

尚瑞強在銀行圈的資歷超過30年之久，曾任台新銀副董事長、台新銀總經理兼個金執行長、台新金保經董事長、中信金（2891）全球個金執行長、台灣彩券董事長、中信保經董事長、中信金行政長、中信銀人資長等職，經歷相當豐富。