快訊

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

熱食部漲價...中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

台新新光金子公司高層異動 「Richart之父」任新光銀副董兼總經理

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
尚瑞強（中）在銀行圈被稱為「點子王」，2016年推出數位銀行Richart成功打造台新第二品牌，可說是「Richart之父」。圖／台新銀行提供
尚瑞強（中）在銀行圈被稱為「點子王」，2016年推出數位銀行Richart成功打造台新第二品牌，可說是「Richart之父」。圖／台新銀行提供

台新新光金（2887）子公司高層人事異動！子公司新光銀行3日召開董事會，公告第十屆副董事長選任情形，由前台新銀行副董事長尚瑞強新任新光銀行副董事長，並代理總經理。

台新新光金子公司近日公布多項高層人事異動案，其中，子公司台新銀行於8月28日接獲副董事長尚瑞強辭任書，辭任台新銀行法人董事代表人；而新光銀行則公告增派法人董事代表人，由尚瑞強擔任。

台新新光金3日代子公司新光銀行公告第十屆副董事長選任情形，由尚瑞強新任，同時，新光銀行總經理李正國由於職務調整，總經理一職由尚瑞強兼任，本案呈報主管機關核可後生效，在主管機關核可前，自2025年9月4日起由尚瑞強代理新光銀行總經理職務。

尚瑞強在銀行圈被稱為「點子王」，他是文化大學經濟系、美國德拉瓦大學企管碩士，2011年受台新新光金董事長吳東亮邀請進入台新銀行，2016年推出數位銀行Richart成功打造台新第二品牌，可說是「Richart之父」，到現在仍是國內數位帳戶第一名寶座。

尚瑞強在銀行圈的資歷超過30年之久，曾任台新銀副董事長、台新銀總經理兼個金執行長、台新金保經董事長、中信金（2891）全球個金執行長、台灣彩券董事長、中信保經董事長、中信金行政長、中信銀人資長等職，經歷相當豐富。

董事長 中信金 台新新光金

延伸閱讀

台新銀行進駐亞資中心高雄專區 私人銀行服務版圖再擴張

00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

成功守護民眾80萬血汗錢 龍潭警表揚銀行有功人員

0056、00878、00919奪得跌幅最多的寶座是它！「好強烈的愛」持有中信金126萬張

相關新聞

降息訊號？央行標售存單利率降至16個月新低 隔拆利率同步下滑

中央銀行3日標售364天期定期存單1,400億元，得標加權平均利率降至1.361%，創下近16個月新低。同時，隔拆利率也...

獨／卓榮泰明召集跨部會議討論「房貸荒」 最快中午說明結論

據了解，為解決民眾的「房貸荒」，行政院長卓榮泰明日將親自主持會議，協調金管會和中央銀行、財政部共同解決民眾現在申請房貸「...

台幣連七貶！收30.728元 創四個月新低

台幣貶值不休，今日台幣兌美元連續第七日收貶，貶值5分，收在30.728 元，創下四個月來新低。

台新新光金人事加速異動 新光銀總經理職務調整

台新金與新光金合併後，職務調整加速，今日台新新光金發布重訊，新光銀總經理李正國職務調整，由新光銀副董事長尚瑞強接任。

第2季國人新增房貸金額平均逾千萬元 較10年前多出300萬元

根據聯徵中心統計顯示，今年第2季國人新增房貸的金額平均超過千萬元，相較10年前同期平均每筆貸款金額就多出300萬元，加上...

台新新光金子公司高層異動 「Richart之父」任新光銀副董兼總經理

台新新光金（2887）子公司高層人事異動！子公司新光銀行3日召開董事會，公告第十屆副董事長選任情形，由前台新銀行副董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。