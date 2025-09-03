全球銀行永續揭露報告 這三點成永續評估關鍵指標

KPMG 3日發表《全球銀行永續揭露報告》指出，儘管全球有高達91%的銀行已公開承諾邁向淨零排放，實際揭露行動卻明顯落後，僅48%的銀行揭露其財務碳排涵蓋的授信組合比例金額，且57%的銀行氣候數據落後財報至少一年，凸顯銀行業在永續揭露上仍面對很大的挑戰。

本次報告涵蓋歐洲、美洲、亞洲等地共33家主要銀行，深入剖析其ESG揭露策略與數據實踐，呈現在揭露的進展與落差並存的現況。隨著ESG揭露日趨標準化，資訊的關聯性、重大性與數據品質，已成為評估銀行轉型進度與營運韌性的核心指標。

氣候揭露相對完整 ECL與生物多樣性揭露仍顯不足

報告顯示，氣候變遷議題為目前揭露最完整的項目。雖氣候風險對信用風險管理與預期信用損失（ECL）的影響普遍被討論，不過氣候相關預期信用損失（ECL）的量化數字較小，以揭露金額來看對ECL的影響相對有限；在生物多樣性與生態系統的揭露，亞洲相較英國、美洲來說，僅為數據或簡短描述。

在社會面向，歐盟及英國在員工相關議題揭露最為全面，而澳洲則在稅務透明度治理上領先其他區域。

淨零承諾高達91% 但範疇三財務碳排揭露不到五成

儘管91%的銀行已宣示淨零目標，但揭露其授信組合中涵蓋財務碳排放（Financed Emissions）的金額僅有48%，顯示揭露與推動仍有明顯落差。

財務碳排放（Financed Emissions）屬於溫室氣體排放的範疇三，是評估銀行在投融資過程中對低碳轉型影響力的關鍵指標。然因數據與方法學仍在發展階段，不僅揭露率不足，既有數據也常見年度修正，缺乏穩定性與一致性。儘管已有過半數銀行（57%）說明財務碳排放目標的實現進度，但缺乏標準化指標與衡量基準，使得外界難以進一步了解其減碳策略的實質進展。

揭露時效性不足 57%銀行氣候數據落後財報超過一年

報告指出，73%的銀行能同步發布財報與永續報告，但在關鍵的氣候數據，仍有高達57%的銀行延後揭露一年以上，主因在碳排數據需仰賴價值鏈上下游收集與第三方查證流程，增加作業難度及時效落差。

數據品質參差不齊 房地產揭露品質明顯偏低

目前有82%銀行已採用PCAF（Partnership for Carbon Accounting Financials）方法學來衡量其財務碳排放。但其資料品質等級分為五級，從精確的企業特定資料（Level 1）到模型估算或產業平均值（Level 5）不等。

報告指出，房地產類貸款的揭露品質普遍低於企業貸款，導致資料可信度與可比性受限，進而影響目標設定與風險評估的有效性。鋼鐵、鋁、航運等產業的碳排放數據品質相對較高，而住宅與商業不動產抵押貸款的品質則偏低；台灣銀行雖多已導入PCAF方法學，但目前仍以外部平均值或推估模型為主，顯示借款戶配合度、產業資料可得性，及內部風控模型的建立能力，皆是影響揭露品質的關鍵因素。若在低品質數據基礎上設定減碳目標，將可能面臨誤判風險與執行落差，亟需進一步強化資料盤查能力與產業協作。

85%銀行已將永續治理納入高層獎酬機制

治理方面，所有受訪銀行均已將永續策略納入董事會架構中，且85%銀行高階主管的獎酬制度與永續指標接軌；近三分之二同時納入短期與長期的永續KPI。然而，在AI倫理與演算法偏誤等科技風險，僅42%有相關揭露，且多為質性說明，顯示揭露的深度與標準化仍有待提升。

KPMG：永續揭露須從董事會層級主導 對標IFRS、深化供應鏈影響力

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興指出，永續揭露已非單一部門能獨立推動的任務，而需仰賴跨部門協作與治理層級的主導。他呼籲台灣銀行業應提高治理層級，由董事會層級主導並擴展影響範圍至上下游供應鏈，並針對重大主題，建立具代表性的量化揭露內容，尤其如財務碳排放、永續金融授信、治理架構透明性等，逐步對標IFRS等國際準則，以回應監管與市場的雙重期待。

全球ESG揭露標準逐步制度化，銀行業面臨的不僅是合規壓力，更是建立市場信任與展現策略能力的機會。

KPMG安侯永續發展顧問公司副總經理狄佳瑩也補充，隨著銀行業相關永續揭露實務漸趨成熟，也進入一個瓶頸階段，例如數據品質的提升也需要外部政策與產業的支持。她指出，隨著IFRS永續揭露準則的落地，台灣銀行業應由上而下強化永續風險辨識與內部溝通，才能發揮金融業在引領產業轉型的關鍵影響力。