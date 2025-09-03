快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

台幣連七貶！收30.728元 創四個月新低

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣匯率連七貶，創四個月新低。圖／本報資料照片
新台幣匯率連七貶，創四個月新低。圖／本報資料照片

台幣貶值不休，今日台幣兌美元連續第七日收貶，貶值5分，收在30.728 元，創下四個月來新低。

早盤台幣偏弱整理，下午才出現短暫反彈，但隨即再度回落，匯銀主管表示，最近外資台股獲利了結，部分匯出，造成台幣偏弱，央行盤中適度調節，避免匯價貶值過快。

匯銀主管指出，外部因素還有國際美元走強，讓台幣貶值壓力較大，不過對出口商來說，可以減緩上半年台幣升值造成的匯損。

台幣8月整體貶幅高達近6.89角，9月持續走弱，匯銀主管分析，如果台幣貶破30.8元，有望朝向31元整數關卡前進，年底前台幣走弱可能性高。

