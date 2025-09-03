聽新聞
0:00 / 0:00
台幣連七貶！收30.728元 創四個月新低
台幣貶值不休，今日台幣兌美元連續第七日收貶，貶值5分，收在30.728 元，創下四個月來新低。
早盤台幣偏弱整理，下午才出現短暫反彈，但隨即再度回落，匯銀主管表示，最近外資台股獲利了結，部分匯出，造成台幣偏弱，央行盤中適度調節，避免匯價貶值過快。
匯銀主管指出，外部因素還有國際美元走強，讓台幣貶值壓力較大，不過對出口商來說，可以減緩上半年台幣升值造成的匯損。
台幣8月整體貶幅高達近6.89角，9月持續走弱，匯銀主管分析，如果台幣貶破30.8元，有望朝向31元整數關卡前進，年底前台幣走弱可能性高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言