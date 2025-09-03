鳳小岳喊話「趕快買保險」 保誠人壽聚焦三明治族群

保誠人壽今日宣布全新品牌理念「誠心相待，一路相伴」，並邀請新任品牌代言人鳳小岳出席。鳳小岳在台上以「人生舞臺」自喻，直言成家立業後深刻體會到保險的重要性，更脫口一句「趕快買保險」，引發共鳴。

保誠人壽同時公布最新「三明治族壓力大調查」，顯示不同世代都有沉重挑戰。20世代最苦惱的是家庭開銷與無法儲蓄（23%），30世代則面臨家庭開銷（24%）、子女教育（16%）壓力，50世代則因父母健康與身體老化而倍感負擔。調查也指出，50世代壓力指數最高，60世代雖步入退休，仍有照護需求與經濟負擔。

保誠人壽表示，將透過健康保障、子女教育、資產傳承與退休規劃四大面向，協助不同世代迎接人生挑戰。品牌總經理馮勃表示，保險不只是產品，更是陪伴一生的承諾。鳳小岳則補充，「以前覺得浪漫是說走就走，但現在最浪漫是記得交保費」。