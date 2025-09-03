助攻淨零 財部：8大行庫永續債規模達426億元

快訊

中央社／ 台北3日電

台灣力拚2050年淨零轉型，財政部次長李慶華今天表示，8家公股行庫截至今年8月為止，發行永續債券規模達約新台幣426億元，盼藉公股金融事業影響力，協助產業推動低碳轉型，建構金融、企業、社會環境的永續生態圈。

為推動金融業永續金融、深化供應鏈夥伴及企業授信戶合作，彰化銀行今天以「轉型金融啟新機，淨零永續共前行」為主題，舉辦第5屆公股金融事業聯合供應商大會。

李慶華致詞表示，財政部自2021年9月起與9大公股金融事業共同推動成立ESG倡議平台，分成短、中、長期3個階段，擬定超過35項具體執行方案。該方案目前進入中期階段，截至今年2月底，各公股行庫已完成投融資、商品審查流程納入ESG因子，另也將ESG執行成效納入子公司績效考核，上市公股金融事業也辦理氣候相關財務揭露（TCFD）等多項措施。

李慶華提到，截至今年8月底，8家公股銀行發行永續發展債券規模達新台幣426億元，顯示公股金融行庫非常認真執行ESG倡議平台所擬定的具體執行方案，充分展現各個金融事業對淨零轉型及永續發展的決心。

李慶華表示，希望藉由公股金融事業本身為「標竿事業」的功能，帶動正面影響力，協助產業推動低碳轉型，共同實踐永續淨零。財政部將與公股金融事業共同推動ESG，也希望更多企業共同重視，建構金融、企業、社會環境共生共榮的永續生態圈。

金管會銀行局副局長王允中說明，金管會推動綠色及轉型金融行動方案，除了綠色金融，也將重心擴及轉型金融，因為產業轉型需要資金及時間，盼金融機構可提供企業需要的金融資源，協助企業減碳、實現永續。

王允中表示，金管會攜手環境部、經濟部、金融相關公會及周邊單位、淨零工作推動平台，建立跨部會、公私協力架構，共同發展指引及市場工具，日後將導引更多資金支持轉型，投入永續發展領域。

彰銀董事長胡光華表示，邁向淨零永續是一場跨世代的長跑，需要政府、企業、金融、供應鏈共同參與。彰銀積極引導供應商導入永續理念，透過優先採購具有環保節能標章、省水標章等綠色商品，促進供應商綠色轉型，同時針對重要供應商導入氣候與自然風險辨識流程，並因應碳費趨勢分享碳額度專案執行經驗，以鼓勵供應商導入碳盤查或環境管理系統，完善企業的碳管理工作，形成銀行與供應鏈共好典範。

彰銀表示，第5屆公股金融事業聯合供應商大會現場全面採用可再生回收利用材質，如利用種子生態紙製作貴賓識別證，泡水後可作為植栽種植，象徵播下永續種子，將永續理念延伸至日常生活實踐。

