保誠人壽三明治族大調查結果出爐 50世代三明治族壓力最大

保誠人壽3日推出全新品牌廣告，延續「傾聽你的聲音，回應你的需求」的品牌精神，發布「誠心相待，一路相伴」的全新品牌主張，透過全新品牌代言人鳳小岳，演繹三明治族經歷人生階段的轉變，在面對來自子女、家庭與自我的期待與挑戰時，保誠人壽如何化身消費者人生夥伴，攜手三明治族迎接不同人生階段。

保誠人壽總經理王慰慈表示：「保險不只是當下的需求，更是一生的需求。保誠人壽作為三明治族首選的保險公司，長期以來透過提供保障協助三明治族因應健康與保障(Health & Protection)、子女教育(Education)、資產規畫與傳承(Asset Planning & Transferring)、及樂活退休(Retirement)四大面向的需求。今年保誠人壽以誠心相待，一路相伴作為品牌主張，提醒三明治族，在人生路上都有保誠人壽當你的後盾。」

保誠人壽的全新品牌廣告以「人生舞台」為主題，全新品牌代言人鳳小岳在廣告中身兼多職，不單是舞台劇編導，同時也作為演員分飾多角，包括另一半的依靠、小孩的暖爸，詮釋在人生各個階段中的傾聽與回應，從小時候父母的陪伴，到長大後承擔對另一半與下一代的責任。同樣作為三明治族的鳳小岳，用親身故事詮釋三明治族隨著人生角色不斷變化，總是站在傾聽與回應之間，以行動撐起一個家。而保誠人壽與三明治族一樣，透過傾聽與回應，為三明治族在面對不確定的未來時有所依靠。

鳳小岳表示：「以前覺得浪漫是說走就走，結果現在最浪漫的是記得繳保費。」他表示現在作為三明治族，除了在外身兼歌手、演員等角色，在家庭中也在兒子、父親及丈夫等多重角色之間轉換，承擔對另一半與下一代的責任，「我作為保誠人壽的保戶，感謝保誠人壽的同行，讓自己在人生階段的變化中更游刃有餘。」

保誠人壽在記者會中同步公開最新出爐的2025保誠人壽三明治族大調查，結果顯示三明治族對生活掌握度有所提高，在為「能按照自己想法過生活」評分時，以10分為滿分，三明治族今年的分數為6.78分，較2023年的6.67與2024年的6.65明顯提升。各個不同世代的三明治族對於生活的幸福感有較大差異，其中60世代幸福感最高，平均分數為7.42，而50世代的三明治族僅為6.82，幸福感最低。

保誠人壽也針對不同世代三明治族的憂慮與想望進行調查與分析，20世代三明治族剛出社會開始承擔壓力與責任，除了「父母/長輩健康問題」與「家庭開銷大，無法儲蓄」以外，尤其擔心「心理壓力」過大（13%）；而30世代職場要升、體力要顧、小孩要養，需要撐起社會的期待。根據調查顯示，最讓30世代三明治族困擾的前3項分別是「家庭開銷大，無法儲蓄」（24%）、以及「子女教養問題」（16%）、「父母/長輩健康問題」（14%）。