女性中小企業主占近四成 台新銀推「飛雁貸」優惠利率2.83%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

中小企業不僅是臺灣經濟發展的中流砥柱，更是創造就業與推動地方創生的重要力量。根據《2024年中小企業白皮書》資料顯示，全臺中小企業家數已突破167.4萬家，占全體企業的98%以上，其中女性企業主占比37.56%，相當於每三位中小企業主就有一位是女性，且比例逐年攀升，顯示女力已成為創業與經濟成長的重要動能。

然而，女性企業主在創業與營運的過程中，往往需同時肩負家庭照顧者、社會參與者與事業經營者等多重角色。台新銀行秉持普惠金融理念，致力打造性別友善的金融環境，持續推行「飛雁貸」專案，以「自信啟程，女力不凡」為核心精神，提供前六期優惠利率2.83%的貸款方案，協助女性在事業各階段穩健發展，勇敢追夢，實現自我價值。

「飛雁貸」專案專為女性創業者設計，具備門檻友善、申請簡便、核貸快速三大優勢。申請條件僅需公司成立滿一年、年營收達40萬元，即可透過線上平台快速完成申請，最快1分鐘送件，讓女性企業主能輕鬆獲得資金支持，專注於事業拓展。

台新銀行長期深耕中小企業領域，憑藉對市場趨勢的敏銳洞察與客群需求的精準掌握，持續推出多元化貸款方案，滿足各行各業的資金需求，如針對工程業者推出「資金活水專案」，提供最高600萬元融資額度，並配合工程回款週期設計最長60期的還款機制；「飛藥貸」專為藥局業者設計，協助藥品採購與設備升級；「電商eMoney」則支援電商與網路賣家，強化營運週轉與行銷資源。

「自信啟程，女力不凡」不只是口號，更是每一位女性企業主的真實寫照。本次優惠即日起至2025年10月31日截止，可透過活動網頁線上申請。台新銀行誠摯邀請所有懷抱夢想的女性一同啟程，讓女力在臺灣的中小企業舞台上綻放光芒。

台新 中小企業

