中華信評台灣企業信用焦點：科技公司維持成長 大宗商品企業持續疲弱

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評今日出版五篇年度「台灣企業信用焦點」報告，內容討論台灣五十大、以科技業為主企業部門面臨的信用狀況。兩篇主要報告分別為「科技公司維持成長，大宗商品企業持續疲弱」及「台灣半導體業仍較中國更具競爭優勢」，探討台灣科技與非科技企業面臨的主要經濟風險與結構性風險。亦探討台灣領先企業在維持優於中國競爭對手的技術與市場領先地位時所面臨的挑戰。

報告指出數個主要經濟風險，包括全球貿易仍不明朗的關稅政策可能將改變貿易流量與供應鏈、降低需求並削弱市場信心；動盪的資本市場可能會使融資管道受限，外匯波動則會衝擊未避險的美元曝險部位；地緣政治緊張局勢升級，衝擊經濟成長與供應鏈並加劇金融市場波動；以及中國經濟出口量減少使中國國內經濟成長與信心受到更大的衝擊，且影響擴大至全亞太區。

此外，台灣50大企業面臨的結構性風險包括：氣候變遷，極端天氣與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本；技術進步速度加快且網路攻擊增加，將對業務營運形成干擾。

第三篇報告的標題為「人工智慧與台灣高科技業」，探討市場領導地位將是台灣科技企業能否受惠於不斷擴大的AI熱潮的關鍵。其他兩篇標題分別為「50大企業 – 大宗商品業:改善前景有限」「與台灣離岸風電:富有野心的目標，較高的執行風險」報告中，中華信評分析師團隊則聚焦在台灣經濟成長的另外兩個重要產業：大宗商品與再生能源。

