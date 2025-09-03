台灣可能發行外幣穩定幣？莊琇媛：法規持開放空間

台灣可能發行外國法定貨幣穩定幣？金管會副主委莊琇媛3日於第十屆臺灣區塊鏈愛好者年會指出，台灣《虛擬資產服務法》專法草案已送交行政院，盼下會期能送至立法院審查，正式將虛擬資產納入金融監理架構，草案中也納入「穩定幣」相關規範，未來台灣是否會出現與新台幣或外幣掛鉤的穩定幣，成為關注焦點，從法規面來說持開放空間，但仍需洽詢中央銀行的意見。

美國今年6月通過的「天才法案」已針對穩定幣發行與運作給予明確定位，台灣正密切觀察國際發展。莊琇媛說，若台灣有業者有意發行穩定幣，究竟是連結新台幣或外國法定貨幣，因為涉及貨幣主權及匯率政策，金管會將再洽央行的意見。不過，她也提到，對外幣掛鉤的穩定幣，目前法規仍保留一定的開放空間。

同時，莊琇媛指出，世界各國的虛擬資產業都是從洗錢防制的監理開始做起，金管會從2021年開始要求業者需遵守反洗錢法遵聲明，一路到增加虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則、登記制等，逐漸進入金融監理範疇，交易平台也逐步與金融機構接軌，包括偵測、阻斷不當幣流等。主管機關期望透過業者與執法單位合作，強化防詐與反洗錢機制，進而提升社會大眾對虛擬資產產業的信任，對業務發展也會更加正向。