遠雄人壽發布2024永續報告書 聚焦健康、低碳、共榮三大策略

遠雄人壽持續接軌國內外永續趨勢，聚焦「健康、低碳、共榮」三大策略推動永續發展，透過具體行動陪伴超過200萬名保戶及家庭。自2019年起，已連續6年自主發行永續報告書，今年８月發布2024年遠雄人壽永續報告書，遵循GRI、SASB、IR、上市公司編製與申報永續報告書作業辦法以及保險業氣候相關風險財務揭露指引等國內外揭露標準，更首度導入雙重重大性評估，分析永續議題財務面之重大性結果，並納入利害關係人回饋意見，鑑別出重大主題衝擊矩陣，關注永續議題對企業本身及企業自身行為對社會、環境的影響。

為接軌國際標準，遠雄人壽2024年提前啟動「IFRS永續揭露準則」導入專案，成立專案小組運作執行，從差異影響評估開始，制定詳細策略及計畫，整合公司內外部資源，全面提升永續資訊揭露品質，進一步建立利害關係人的信任，彰顯成為業界前行者的決心。實現永續發展不僅是對環境的責任，也是對下一世代的承諾。響應2050淨零排放目標，以2022年為基準，遠雄人壽承諾在2030年範疇一與範疇二的碳排放減少28%，並於2024年達成較基準年減少31％的成效。不僅如此，更將這份承諾延伸至保單服務層面，於2024年取得ISO 14067保單碳足跡認證與行政院環境部的碳標籤，展現保單碳管理的領先實力。

為進一步擴大綠色影響力，持續投入再生能源的開發與利用，推動職場節能減碳與綠色採購，致力於支持在地供應商，打造具影響力的綠色價值鏈，2024年總採購金額4.8億元，100%為在地供應商。此外，透過環境教育、環保倡議及生態復育等行動，全方位實踐環境永續。2024年進一步發起環境守護「淨宣言」行動，成功號召社會大眾共同參與，宣導保護環境、節能減碳與生態意識的重要性，讓永續生活理念深植人心，為未來世代留下潔淨、美好的家園。

此外，遠雄人壽採取積極ESG行動，實踐永續投資，參與金管會推動「五加二新創重點產業」、「鼓勵保險業投資六大核心戰略產業、公共投資及長照事業」之投資方案，包括再生能源、公共建設等領域，獲得金管員會六大核心及公共建設投資競賽-專案投資組殊榮，更連續3年獲《TWSIA台灣永續投資獎》之永續主題投資獎，這不僅展現了遠雄人壽在解決社會與環境議題上的實際作為，更彰顯了保險業在永續發展中的核心價值。同時，為應對天災及全球性挑戰，建立全公司營運持續計畫，連年通過SGS「ISO 22301營運持續管理系統」國際標準驗證，保障所有客戶及利害關係人權益。

遠雄人壽亦展現各項實績深獲保戶信賴，連續2年獲得金融監督管理委員會公平待客原則評核前25%殊榮，同時多年獲得國內外永續評比佳績。為進一步強化消費者權益保障，持續優化申訴處理機制，自2024年導入「ISO 10002客訴品質管理系統」國際標準，並於2025年通過查證。

遠雄人壽積極推動數位轉型，將保險科技深度融入每一個服務環節。從投保到理賠，始終以客戶需求為中心，透過數位科技不斷提升行政效率與服務品質，讓保戶能便捷地完成各項保險服務。透過導入多項數位工具，包括電子保單、行動投保、行動理賠、Mobile ID 行動身份驗證及行動補全APP等，為客戶提供更簡單、安全的操作體驗，打造便捷、快速的數位生態系統。

在永續的道路上，遠雄人壽以身作則，制定永續發展政策與人權政策，實踐永續管理的責任。保險業的核心力量在於助人，因此集合各地遠雄人壽志工團，深入社區鄰里，積極回饋社會；持續推動微型保險捐助，陪伴偏鄉學童成長，並倡導健康運動，守護家庭與社會的未來。遠雄人壽落實公益關懷共榮獲國內外四大獎項，包括《金融監督管理委員會微型保險競賽》永續關懷獎、《TCSA臺灣企業永續獎》社會共融領袖獎、《保險信望愛獎》最佳社會責任獎及《亞洲企業社會責任獎(AREA) 》社會公益發展獎等殊榮。其中，連續7年推動的「喘口氣·給力」家庭照顧者喘息服務，更是遠雄人壽實現社會責任的重要里程碑。結合藝文公益的力量，幫助家庭照顧者舒緩壓力，減輕身心負擔，從而減少家庭悲劇的發生，也讓社會各界更加認同遠雄人壽的價值承諾。這份關懷不僅是責任，亦是多元ESG價值理念的最佳體現。

展望未來，遠雄人壽將持續回應聯合國永續發展目標(SDGs)，接軌國內外永續趨勢與標準，在公司治理、環境永續、公益參與等多元領域，全力以赴。遠雄人壽承諾，以實際行動發揮影響力，為個人、家庭、社會環境創造健康共好生活。