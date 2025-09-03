新台幣向30.8靠攏 美元指數續強站上98.4
新台幣3日開盤再貶3.2分，以30.71開盤，再創逾4個月新低匯價，續向30.8元靠攏。
今早美元指數續強，站上98.4，非美貨幣均承壓，亞幣走勢亦偏弱，新台幣跟著走軟。累計第三季至今早開盤價，新台幣已貶值7.79角，幾乎回吐自5月以來的升幅，而主要的跌勢是在8月，8月新台幣貶值6.89角，貶幅為2.25%。新台幣在第三季緩貶下，今年以來（至2日止）新台幣的升值幅度縮小至6.86%，已經逐漸接近日、韓，日圓今年以來升值5.09%，韓元升值5.59%。
