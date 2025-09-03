央行：防止信用資源炒房炒地 同時兼顧產業均衡

在卓揆「水龍頭開大一點」的談話後，市場傳言央行近日陸續找銀行「喝咖啡」、透過電話或會議方式約談，央行表示，近期並未約談或召集銀行座談，同時高層一向尊重央行獨立性。央行從第二季開始，就針銀行自主管理政策彈性調整，部分銀行承作新青安貸款因佔比高、接近內部警戒值，央行就已經給予銀行自主管理上的彈性空間，並非外界臆測的「喝咖啡」。

央行重申，銀行自主管理核心目標在於引導信用資源促進房市健全發展，防止炒房炒地，同時兼顧產業均衡。自主管理措施將持續實施，並預計於明年第一季再次檢視成果，確保政策方向穩健推進。

央行指出，部分銀行因承作新青安貸款比重高，使不動產占放款比重落在25.5%至28.2%，雖然仍低於銀行法72-2法定30%的上限；特別是公股銀行，因承作首購、自辦都更與危老都更等政策性貸款，導致無法完全達到自主管理的不動產集中度目標，因此自今年6月起，央行已給予彈性調整空間，並未在近期額外開會作鬆綁。

整體來看，今年第二季多數銀行均已達成自主管理目標，符合政策引導方向。新增貸款集中於自用住宅及危老都更等政策性放款，其餘貸款則大致持平或減少。央行強調，對於少數未達標的銀行，經分析其政策性貸款承作量亦較高，給予彈性是為了支持政策落實，而非額外干預。

此外，央行也說明，並未針對不動產放款集中度設定單一固定比例，例如36%等數字。整體統計是依據各銀行自行提報的自主管理目標彙整而成，央行則會通盤考量經濟環境與政策性貸款需求，避免信用資源過度集中於不動產領域。