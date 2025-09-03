快訊

早晨第1杯喝什麼來開啟一天最好？專家解釋咖啡和茶的各自利弊

習近平主持九三閱兵 川普真實社群發文：你們在密謀對付美國

比跑馬拉松還累！中共九三閱兵「來賓3點起床」 網驚：像訓練營

聽新聞
0:00 / 0:00

央行：防止信用資源炒房炒地 同時兼顧產業均衡

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

在卓揆「水龍頭開大一點」的談話後，市場傳言央行近日陸續找銀行「喝咖啡」、透過電話或會議方式約談，央行表示，近期並未約談或召集銀行座談，同時高層一向尊重央行獨立性。央行從第二季開始，就針銀行自主管理政策彈性調整，部分銀行承作新青安貸款因佔比高、接近內部警戒值，央行就已經給予銀行自主管理上的彈性空間，並非外界臆測的「喝咖啡」。

央行重申，銀行自主管理核心目標在於引導信用資源促進房市健全發展，防止炒房炒地，同時兼顧產業均衡。自主管理措施將持續實施，並預計於明年第一季再次檢視成果，確保政策方向穩健推進。

央行指出，部分銀行因承作新青安貸款比重高，使不動產占放款比重落在25.5%至28.2%，雖然仍低於銀行法72-2法定30%的上限；特別是公股銀行，因承作首購、自辦都更與危老都更等政策性貸款，導致無法完全達到自主管理的不動產集中度目標，因此自今年6月起，央行已給予彈性調整空間，並未在近期額外開會作鬆綁。

整體來看，今年第二季多數銀行均已達成自主管理目標，符合政策引導方向。新增貸款集中於自用住宅及危老都更等政策性放款，其餘貸款則大致持平或減少。央行強調，對於少數未達標的銀行，經分析其政策性貸款承作量亦較高，給予彈性是為了支持政策落實，而非額外干預。

此外，央行也說明，並未針對不動產放款集中度設定單一固定比例，例如36%等數字。整體統計是依據各銀行自行提報的自主管理目標彙整而成，央行則會通盤考量經濟環境與政策性貸款需求，避免信用資源過度集中於不動產領域。

央行 都更 咖啡

延伸閱讀

央行找2家大型行庫喝咖啡 沙盤推演不動產兩大鬆綁管制措施

溝通房貸荒問題 央行：沒有找銀行「喝咖啡」

太平洋房屋赴日展店

房屋「假買賣、真贈與」要補稅 境外不動產若出售給二親等內親屬須證明

相關新聞

打詐避免錯殺 金管會：鎖帳戶應先通知民眾

近來有多家銀行發生民眾帳戶因久未使用等原因遭到凍結，因此引發客訴及民怨。據了解，金管會已經要求銀行要提高精準度，尤其是涉...

轉帳給自己被鎖戶 銀行：打詐從嚴

近期不少金融機構接獲投訴，民眾資金剛進戶頭就領出，結果被列為警示戶；或戶頭半年沒動、餘額又不高，轉帳給自己卻被要求重新說...

新台幣向30.8靠攏 美元指數續強站上98.4

新台幣3日開盤再貶3.2分，以30.71開盤，再創逾4個月新低匯價，續向30.8元靠攏。

央行：防止信用資源炒房炒地 同時兼顧產業均衡

在卓揆「水龍頭開大一點」的談話後，市場傳言央行近日陸續找銀行「喝咖啡」、透過電話或會議方式約談，央行表示，近期並未約談或...

央行找2家大型行庫喝咖啡 沙盤推演不動產兩大鬆綁管制措施

據了解，央行在近二周內，已有召二家大型行庫前往央行進行不動產放款的簡報，另外亦有透過電聯方式向部分行庫了解目前的不動產市...

壽險避險成本降 兩關鍵

外資第3季以來持續匯出，新台幣昨（2）日收在30.678元，單日貶4.8分，連六貶，逾四個月新低。今年以來新台幣升值幅度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。