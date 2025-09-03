兆豐金董座董瑞斌給答案 出口商收穩定幣要怎麼兌換

兆豐金控（2886）董事長董瑞斌，身兼央行理事、銀行公會理事長，他近日接受Youtube節目採訪時表示，現在全球發展穩定幣有兩個方向，他傾向採歐洲央行的模式，以較穩健的方式，考慮使用者安全、金融穩定及貨幣主權三大因素，在此情形下，他對穩定幣樂觀其成。另外他也提到，未來將有愈來愈多企業收穩定幣，銀行可以協助廠商兌換穩定幣。

董瑞斌表示，目前全球在發展虛擬貨幣及穩定幣分兩大類，第一是像美國，採取完全鼓勵加密貨幣及穩定幣，當然背後有美債因素；第二是以歐盟為主，與美國相反，是謹慎的，必須先考慮第一資訊、交易及價值的安全，他們要有安全機制，二則是確保金融市場的穩定性，因為有些穩定幣在這段時間價格有很大的滑落，使得穩定幣也有擠兌的風險，所以歐洲央行希望以金融市場的穩定角度，來看穩定幣。

第三就是其他國家也討論到貨幣主權問題，最根本來自貨幣的替代性，當一個國家有兩個不同貨幣，就會有替代性，英國或是亞洲國家都在發展，大家都想辦法阻止美元化，最關鍵就是不能替代國內自己的貨幣，侵犯貨幣主權。

因此，董瑞斌說，以央行理事的身分，他傾向以歐洲央行，用較穩健的方式，發展穩定幣，在考慮使用者安全、金融穩定及貨幣主權三大因素下，樂觀其成。

談到穩定幣，董瑞斌說，這次美國天才法案，也說明穩定幣只能做支付及清算工具，不是投資工具，穩定幣必須100％盯法幣，而且100％信託，才能叫穩定幣。

而從銀行角度來看，台灣經是以出口型導向，未來如果台灣客戶要付穩定幣，銀行怎麼做？董瑞斌說，這個機會正在發生，穩定幣在美國用得很普遍，很多企業都在考慮採用，他說，廠商在考慮是否採用時，應該先想想，拿到穩定幣怎麼辦，因為台灣不能用，但如果上游供應鏈也用，就可以支付，或員工薪水願意接受穩定幣也可以。

另外，董瑞斌說，還要考慮，如果廠商不要穩定幣，要換回台幣或美金，當中有沒有價差的問題，如果這家公司在思考這些答案，包括上游廠商、員工接受度等因素，都是不要的，那麼他可以要求支付穩定幣的廠商提高支付。

在穩定幣的發行機構來看，董瑞斌說，現在美國連重度使用現金的廠商像沃爾瑪或好市多，都可以發行穩定幣，因此未來接受穩定幣的公司還要考慮到，穩定最後發行的機構是誰，如果是美國大型銀行，當然是信得過，如果是其他通路或是不知名機構發的穩定幣，未來的風險就會產生。

因此，董瑞斌會建議出口商，可以評估，一是用不用得到，二是發行風險，最後則是信用風險，他說，銀行在信用風險的評估是專長，可以協助客戶評估，銀行也可以進行兌換，銀行則是收手續費，因此未來銀行協助穩定幣的兌換不是一比一，中間會有手續費的問題。