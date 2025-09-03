快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

台幣匯率連6貶 逾4個月新低

聯合報／ 記者任珮云／台北報導

外資第三季以來持續匯出，台幣美元維持呈緩貶格局。台幣匯率昨收卅點六七八元，小貶四點八分，呈現連六貶，並再度刷新逾四個月新低。

累計第三季，台幣已貶值七點七六角，跌幅達百分之二點五三，幾乎回吐自五月以來的升幅；主要跌勢是八月貶值六點八九角、貶幅百分之二點二五。台幣第三季緩貶，今年以來的升值幅度縮小至百分之六點八六，已逐漸接近日、韓，日圓今年以來升值百分之五點○九，韓元升值百分之五點五九。

台幣 匯率 美元

相關新聞

房貸荒有解？ 央行：政策沒硬梆梆

房貸荒的問題引發政院高層關切，不僅金管會找公股銀行開會討論，據了解，中央銀行近期也找來兩家行庫進行不動產放款的簡報，同時...

轉帳給自己被鎖戶 銀行：打詐從嚴

近期不少金融機構接獲投訴，民眾資金剛進戶頭就領出，結果被列為警示戶；或戶頭半年沒動、餘額又不高，轉帳給自己卻被要求重新說...

打詐避免錯殺 金管會：鎖帳戶應先通知民眾

近來有多家銀行發生民眾帳戶因久未使用等原因遭到凍結，因此引發客訴及民怨。據了解，金管會已經要求銀行要提高精準度，尤其是涉...

央行找2家大型行庫喝咖啡 沙盤推演不動產兩大鬆綁管制措施

據了解，央行在近二周內，已有召二家大型行庫前往央行進行不動產放款的簡報，另外亦有透過電聯方式向部分行庫了解目前的不動產市...

壽險避險成本降 兩關鍵

外資第3季以來持續匯出，新台幣昨（2）日收在30.678元，單日貶4.8分，連六貶，逾四個月新低。今年以來新台幣升值幅度...

外商投信在台投資 給甜頭

金管會昨（2）日發布函令，為吸引外商投信在台設立區域或全球中心，只要經專案認可，境外基金在台銷售時，國人持有比率將從五成...

