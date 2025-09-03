快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

聽新聞
0:00 / 0:00

打詐避免錯殺 金管會：鎖帳戶應先通知民眾

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

近來有多家銀行發生民眾帳戶因久未使用等原因遭到凍結，因此引發客訴及民怨。據了解，金管會已經要求銀行要提高精準度，尤其是涉及帳戶凍結的情況；金管會認為，即使被銀行認為是高風險帳戶，也至少應先設法找到民眾，除非找不到才能先行凍結。

不過，如果是警政執法機關開出名單，要銀行先行凍結帳戶，銀行不得拒絕。若非由執法機關開出名單，而是銀行自行在ＡＩ模型設定的參數，決定凍結該客戶的帳戶，金管會認為，應該先由銀行通知當事人，若通知不到，才能先行凍結。

此外，金管會掌握的另一種情況則是，被凍結帳戶的持有人的確與詐團相關，卻偽裝成一般民眾向銀行客訴，以製造銀行更大的阻詐壓力。

有關人士轉述金管會的意見指出，亞太洗防評鑑（ＡＰＧ）已進行三輪，金管會要求銀行在進行洗防作業時，必須要透過ＫＹＣ（對客戶的資料掌握辨識）和ＲＢＡ（以風險為基礎的評估），精準掌握高風險群的動向，而不是一刀切下去，而導致無辜客戶的權益受損。

據了解，金管會尤其強調要透過銀行對客戶的臨櫃經驗，回過頭來校準打詐系統的精準度，讓銀行的風險管控精準度可以更加提高。包括凍結民眾帳戶是非常重要的事，應該要設法先通知客戶，除非通知不到，才能先行鎖控。

詐騙 打詐 金融業 金管會

延伸閱讀

婦人要匯款投資泰達幣 員警一問三不知及時勸說阻詐

丹娜絲颱風受災戶免驚 金管會：金融機構提供貸款展延協助

金管會出手房市要回溫了？估價師：一看就知道不是玩真的

房貸支持自住首購族⋯營建股可望再漲？網憂純喊話效果小

相關新聞

房貸荒有解？ 央行：政策沒硬梆梆

房貸荒的問題引發政院高層關切，不僅金管會找公股銀行開會討論，據了解，中央銀行近期也找來兩家行庫進行不動產放款的簡報，同時...

轉帳給自己被鎖戶 銀行：打詐從嚴

近期不少金融機構接獲投訴，民眾資金剛進戶頭就領出，結果被列為警示戶；或戶頭半年沒動、餘額又不高，轉帳給自己卻被要求重新說...

打詐避免錯殺 金管會：鎖帳戶應先通知民眾

近來有多家銀行發生民眾帳戶因久未使用等原因遭到凍結，因此引發客訴及民怨。據了解，金管會已經要求銀行要提高精準度，尤其是涉...

央行找2家大型行庫喝咖啡 沙盤推演不動產兩大鬆綁管制措施

據了解，央行在近二周內，已有召二家大型行庫前往央行進行不動產放款的簡報，另外亦有透過電聯方式向部分行庫了解目前的不動產市...

壽險避險成本降 兩關鍵

外資第3季以來持續匯出，新台幣昨（2）日收在30.678元，單日貶4.8分，連六貶，逾四個月新低。今年以來新台幣升值幅度...

外商投信在台投資 給甜頭

金管會昨（2）日發布函令，為吸引外商投信在台設立區域或全球中心，只要經專案認可，境外基金在台銷售時，國人持有比率將從五成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。