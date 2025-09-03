轉帳給自己被鎖戶 銀行：打詐從嚴

近期不少金融機構接獲投訴，民眾資金剛進戶頭就領出，結果被列為警示戶；或戶頭半年沒動、餘額又不高，轉帳給自己卻被要求重新說明用途，否則連提款、轉帳都無法進行；還有民眾假日被通知「金流異常」，等到銀行營業日才能臨櫃解鎖。

對於銀行為了落實打詐因此擾民，不願具名的銀行主管透露，打詐為重中之重，金管會現在嚴控警示戶，只要警示戶過多，就可能被放上黑名單，甚至可能影響銀行評等，所以只能「料敵從嚴」。

隨著詐騙案件增加，金融機構陸續收緊帳戶使用規範，但部分措施在實務上造成用戶困擾，據了解，最近有大型銀行接到類似客訴，一種狀況是帳戶出現「快進快出」的交易模式。部分民眾因為工作或生意需求，帳戶經常在短時間內收到多筆款項，隨即再轉出，系統便自動判定為可疑，凍結交易功能。即使資金用途合理，仍需逐筆提供文件與證明，才能恢復帳戶使用，對於需要穩定資金流的使用者影響甚大。

其次，若帳戶超過半年沒有交易，再度啟用時容易觸發風控機制。即便只是收款或轉入個人帳戶，也可能被系統認定異常，進而暫停提款與轉帳功能。當事人往往必須攜帶身分證件至分行，經過人工審核程序，才可解除限制。

金融業指出，不少銀行的警示帳戶數目增加太多，因此相繼採取更多「緊縮」措施，以減少警示戶。

許多銀行內部檢討後，發現久未動用、餘額又低的帳戶，最有可能被當成人頭戶賣掉，因此部分銀行在三、四個月前採取新措施，若帳戶半年未動用、餘額又低，會先凍結自動化交易功能。此外，包括移工帳戶，只要卅天、四十天沒有薪資匯入，也會被銀行凍結自動化交易功能。

業者表示，帳戶會被系統判定有問題，通常是有短期資金進出，或使用習慣與平常有落差，「說不會錯殺是不可能的」，比方說，過去發生過年輕的月光族帳戶因為資金「快進快出」的模式，符合認定車手的指標，帳戶因此被凍結，後來經過精進系統，加上人工判讀，才降低錯殺的機率。

此外，各銀行也想盡辦法加強打詐，以台新銀行為例，九月起針對不同帳戶類別調降轉帳與提款額度，第三類數位帳戶單筆提款上限由十五萬元降至五萬元，每日限額調整為十萬元；一般帳戶也一律限十萬元。若需更高額度，必須親自至分行辦理。

銀行主管坦言，加強打詐的確會造成民眾不便，但銀行面臨警示戶大增，要設法降低數字的壓力也非常大，尤其第一線的行員執行臨櫃阻詐時，經常遭到民眾的辱罵，甚至動輒揚言要提告，搞到行員要去看心理醫生，只能希望民眾能夠體諒，共體時艱。