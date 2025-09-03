聽新聞
房貸荒有解？ 央行：政策沒硬梆梆

聯合報／ 記者朱漢崙藍鈞達／台北報導
民眾借不到房貸，成了最新的民怨。圖／聯合報系資料照片
房貸荒的問題引發政院高層關切，不僅金管會找公股銀行開會討論，據了解，中央銀行近期也找來兩家行庫進行不動產放款的簡報，同時，透過電聯向部分行庫了解目前的不動產市場最新狀況。

市場關切央行此舉是否為鬆綁房市管制措施預作準備，央行官員說，主要目的在於理監事會前蒐集市場資訊，而且「政策本來就會微調，並沒有硬梆梆的」。

金融圈人士指出，行政院長卓榮泰日前要求金融機構「水龍頭開大點」，央行或金管會等相關部會都會重新審視管控措施，即便政策方向不變，但應會透過逐季審核，保持個案彈性，兼顧市場防炒作、維護金融穩定，同時保障首購族與都更貸款需求。

央行官員表示，不動產貸款集中度管制的兩大核心，一是避免銀行資金被用於炒房，二是確保資金的合理配置，促進產業發展。去年第四季，各家銀行已訂定自提標準並接受央行逐季檢視，但若貸款確實流向無自用住宅者（首購族）或都更，即便距離標準仍有微幅差距，央行也會視情況彈性調整，因為至少表示這些銀行「努力方向跟政策是一致的」。

據悉，目前僅剩下個位數銀行尚未達標，主要是集中在承作新青安房貸業務較多的銀行，但整體不動產放款集中度已經逐步改善。

至於央行約談行庫是否為鬆綁房市管制的前兆，據了解，央行在聽取行庫意見時，並沒有表態要鬆綁管制措施，除了本月召開的第三季理監事會議才是決定鬆綁與否的關鍵之外，央行是否願意對國銀承作房貸、紓緩排隊潮「網開一面」，在九月底驗收國銀交出來的不動產放款集中度管理報告，將為檢測央行態度的試金石。

據了解，央行找去進行專案報告的兩家銀行，一家為具高度指標意義，並受銀行法第七十二條之二約束的大型行庫，另一家則為八大行庫中較小型的銀行，這兩家銀行的共同點，都是承作新青安名列前茅的銀行，央行希望透過兩家行庫的專案報告，了解目前市場上房貸、土建融業務、整批性分戶房貸，以及新青安的最新狀況。

知情人士指出，央行現在承受的壓力也不小，主要原因在於不少央行理事為「鷹派」，即使面臨房貸荒，也主張不能鬆綁管制措施，但如今連首購族想申辦房貸，都因為一貸難求而面臨交屋的違約風險，迫使央行必須面對問題。

據指出，央行正在進行兩套沙盤推演，一是在月中的理監事會議上，在集中度管制上明確把「都更危老」排除在計算範圍之列，另外則是等國銀九月底交出每季呈報央行的集中度管理報告，對於「超限」銀行的態度，例如，若銀行超限是因為排撥新青安等自住戶房貸，而央行願意接受其說明，不嚴責為何比率遲未下降，此舉可視為央行展現鬆綁態度。

根據統計，不動產貸款占銀行總放款比率約百分之卅六點九，較過去高點回落，集中度呈現緩降。自去年第七波選擇性信用管制上路後，對多戶購屋、高價住宅及第二戶以上貸款的成數均有嚴格限制，也導致民眾貸款出現困難。

