外商投信設區域中心 民眾投資境外基金比率可達9成

金管會8月29日發布函令，外國資產管理公司在台設置區域中心，修正放寬代理募集銷售境外基金可採申報生效。金管會今天進一步發布函令，外商投信如果在台灣設立區域中心，境外基金台灣投資人投資比率將可拉高到9成，即日生效。

金管會力推台灣成為亞洲資產管理中心，今年5月底邀請18家外資投信座談，當時就有聯博、安聯、景順等3家業者已在台灣設置區域中心，另也有數家業者準備中。金管會期盼，外資投信業者在台設置區域中心除了在據點上達到綜效、免除雙重投資外，更希望在台能有更多資源與人才的投入。

根據目前規範，國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比率不能超過50%，但若符合特定條件，像是境外基金機構經金管會專案認可，對提升台灣資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項者，國內投資人投資比率上限則為70%。

金管會今天進一步發布函令，若境外基金機構在台設立全球或區域性的投資研究、產品設計、風險控管或投資交易等核心資產管理技術性質的基金服務機構，並經金管會專案認可者，國內投資人投資比率上限則拉高到90%，即日生效。