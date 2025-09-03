快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

壽險避險成本降 兩關鍵

經濟日報／ 編譯林文彬、記者任珮云／綜合報導

外資第3季以來持續匯出，新台幣昨（2）日收在30.678元，單日貶4.8分，連六貶，逾四個月新低。今年以來新台幣升值幅度縮小至6.86%。

彭博資訊分析，新台幣最近走貶及捲土重來的利差交易，帶動台灣壽險業者匯率避險成本快速下降，降回新台幣匯率5月大幅升值前水準。

彭博以美元擔保隔夜融資利率（SOFR）及新台幣隱含利率計算結果顯示，台灣壽險業者以3個月美元／新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）避險成本降至僅3%，遠低於三個月前的高達14%，嘉惠尋求規避匯率劇烈波動風險的保險業者。

新台幣兌美元5月初暴力升值後一路走強，總計升值近10%，但7月以來已回貶逾3%，淪為亞洲表現最差貨幣。紐約梅隆銀行（BNY）資深亞太市場策略師張偉勤說：「押多美元兌新台幣部位回升，是避險成本5月及6月攀上極端水準後下滑的原因，新台幣貶破30元兌1美元價位讓許多人感到意外，促使投資人平倉押多新台幣部位。」

借入低利率貨幣投資利率較高地區資產的利差交易回溫，也帶動避險成本下滑。法國巴黎銀行新興亞洲利率與外匯策略師簡恩（Chandresh Jain）說：「由於全球波動率不斷下降，投資人紛紛試圖把利差交易納入投資組合。他們正在全球建立高收益貨幣多頭部位，並以新台幣為融資貨幣。」

成本陡降可能提供壽險業拉高避險比例良機，但目前看來操作並沒有特別積極。簡恩指出，台灣壽險公司第2季已採取大量避險操作，監管最近的變化也帶動外匯準備金增加，加碼避險迫切需求下降。他認為從過去季節性操作來看，台灣壽險公司預料將在第4季後半逐步增加避險部位。

展望新台幣後市，策略師認為，由於美聯準會（Fed）將降息和台灣經濟基本面維持穩健，新台幣兌美元後市仍看升。

新台幣 壽險業

延伸閱讀

三商壽招親 中信金呼聲高 知情人士：花落誰家言之過早

兆豐投信總座黃大川請辭

金管會：已核准11家壽險釋出責任準備金逾3千億

南山人壽、南山產物奪台灣保險卓越獎共7項大獎

相關新聞

房貸荒有解？ 央行：政策沒硬梆梆

房貸荒的問題引發政院高層關切，不僅金管會找公股銀行開會討論，據了解，中央銀行近期也找來兩家行庫進行不動產放款的簡報，同時...

轉帳給自己被鎖戶 銀行：打詐從嚴

近期不少金融機構接獲投訴，民眾資金剛進戶頭就領出，結果被列為警示戶；或戶頭半年沒動、餘額又不高，轉帳給自己卻被要求重新說...

打詐避免錯殺 金管會：鎖帳戶應先通知民眾

近來有多家銀行發生民眾帳戶因久未使用等原因遭到凍結，因此引發客訴及民怨。據了解，金管會已經要求銀行要提高精準度，尤其是涉...

央行找2家大型行庫喝咖啡 沙盤推演不動產兩大鬆綁管制措施

據了解，央行在近二周內，已有召二家大型行庫前往央行進行不動產放款的簡報，另外亦有透過電聯方式向部分行庫了解目前的不動產市...

壽險避險成本降 兩關鍵

外資第3季以來持續匯出，新台幣昨（2）日收在30.678元，單日貶4.8分，連六貶，逾四個月新低。今年以來新台幣升值幅度...

外商投信在台投資 給甜頭

金管會昨（2）日發布函令，為吸引外商投信在台設立區域或全球中心，只要經專案認可，境外基金在台銷售時，國人持有比率將從五成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。