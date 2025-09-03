壽險避險成本降 兩關鍵

外資第3季以來持續匯出，新台幣昨（2）日收在30.678元，單日貶4.8分，連六貶，逾四個月新低。今年以來新台幣升值幅度縮小至6.86%。

彭博資訊分析，新台幣最近走貶及捲土重來的利差交易，帶動台灣壽險業者匯率避險成本快速下降，降回新台幣匯率5月大幅升值前水準。

彭博以美元擔保隔夜融資利率（SOFR）及新台幣隱含利率計算結果顯示，台灣壽險業者以3個月美元／新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）避險成本降至僅3%，遠低於三個月前的高達14%，嘉惠尋求規避匯率劇烈波動風險的保險業者。

新台幣兌美元5月初暴力升值後一路走強，總計升值近10%，但7月以來已回貶逾3%，淪為亞洲表現最差貨幣。紐約梅隆銀行（BNY）資深亞太市場策略師張偉勤說：「押多美元兌新台幣部位回升，是避險成本5月及6月攀上極端水準後下滑的原因，新台幣貶破30元兌1美元價位讓許多人感到意外，促使投資人平倉押多新台幣部位。」

借入低利率貨幣投資利率較高地區資產的利差交易回溫，也帶動避險成本下滑。法國巴黎銀行新興亞洲利率與外匯策略師簡恩（Chandresh Jain）說：「由於全球波動率不斷下降，投資人紛紛試圖把利差交易納入投資組合。他們正在全球建立高收益貨幣多頭部位，並以新台幣為融資貨幣。」

成本陡降可能提供壽險業拉高避險比例良機，但目前看來操作並沒有特別積極。簡恩指出，台灣壽險公司第2季已採取大量避險操作，監管最近的變化也帶動外匯準備金增加，加碼避險迫切需求下降。他認為從過去季節性操作來看，台灣壽險公司預料將在第4季後半逐步增加避險部位。

展望新台幣後市，策略師認為，由於美聯準會（Fed）將降息和台灣經濟基本面維持穩健，新台幣兌美元後市仍看升。