快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

外商投信在台投資 給甜頭

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（2）日發布函令，為吸引外商投信在台設立區域或全球中心，只要經專案認可，境外基金在台銷售時，國人持有比率將從五成一舉拉高至九成，基金也將採申報生效，政策即日起生效，將至少有八家外商投信受惠。

據了解，聯博、安聯、景順已在台設有區域中心，涵蓋客服、行銷與IT支援；貝萊德、富達、翰亞、JP摩根、施羅德等五家則將新增設中心，同步受惠。

這項措施延續金管會主委彭金隆5月底與18家外商投信座談的成果，當時已有三家率先表態有意擴大布局，顯示利多已開始發酵。

依現行規定，外商投信發行的境外基金若在台銷售，國人持有比率僅能五成；若符合「境外基金深耕計畫」條件，例如增加在台投資或聘僱人才，最高可提高至七成。

此次再度鬆綁，將上限拉高至九成，對基金銷售量能是大幅躍升。例如一檔規模100億的境外基金，原本台灣投資人最多可持有50億元，設中心後可達90億元。

金管會認為，外商投信設立區域中心，不僅能集中資源、服務整個亞洲市場，也能擴大聘僱在地員工。金管會已在8月29日發布函令，只要外商投信來台設區域中心，基金改採申報生效，昨日則透過函令，進一步放寬國人持有比重。

投信業者分析，此次放寬國人持有上限到九成，將成為強烈誘因。金管會盼透過政策設計，一方面讓外商加大在台投資與人才培訓，另一方面提升台灣在亞太資產管理版圖中的戰略地位。

金管會 境外基金

延伸閱讀

房貸支持自住首購族⋯營建股可望再漲？網憂純喊話效果小

金管會拚亞洲那斯達克 擬鬆綁法規

彭金隆揭五大金融科技策略 大學水準 AI 機器人...明年問世

兆豐投信總座黃大川請辭

相關新聞

房貸荒有解？ 央行：政策沒硬梆梆

房貸荒的問題引發政院高層關切，不僅金管會找公股銀行開會討論，據了解，中央銀行近期也找來兩家行庫進行不動產放款的簡報，同時...

轉帳給自己被鎖戶 銀行：打詐從嚴

近期不少金融機構接獲投訴，民眾資金剛進戶頭就領出，結果被列為警示戶；或戶頭半年沒動、餘額又不高，轉帳給自己卻被要求重新說...

打詐避免錯殺 金管會：鎖帳戶應先通知民眾

近來有多家銀行發生民眾帳戶因久未使用等原因遭到凍結，因此引發客訴及民怨。據了解，金管會已經要求銀行要提高精準度，尤其是涉...

央行找2家大型行庫喝咖啡 沙盤推演不動產兩大鬆綁管制措施

據了解，央行在近二周內，已有召二家大型行庫前往央行進行不動產放款的簡報，另外亦有透過電聯方式向部分行庫了解目前的不動產市...

壽險避險成本降 兩關鍵

外資第3季以來持續匯出，新台幣昨（2）日收在30.678元，單日貶4.8分，連六貶，逾四個月新低。今年以來新台幣升值幅度...

外商投信在台投資 給甜頭

金管會昨（2）日發布函令，為吸引外商投信在台設立區域或全球中心，只要經專案認可，境外基金在台銷售時，國人持有比率將從五成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。