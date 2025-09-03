溝通房貸荒問題 央行：沒有找銀行「喝咖啡」
路透引述三名消息人士報導，為解決空前的房貸荒問題，台灣央行近日陸續找銀行「喝咖啡」，或透過電話聯繫個別銀行、進行溝通，針對銀行承作首購、新青安及自辦都更等政策性貸款，將給予銀行自主管理時的彈性調整空間。
不過央行昨（2）日表示，近期並未約談或召集銀行座談，同時高層一向尊重央行獨立性。央行從第2季開始，就針對銀行自主管理政策彈性調整，部分銀行承作新青安貸款因占比高、接近內部警戒值，央行就已給予銀行自主管理上的彈性空間。
路透報導，一名知情人士說：「如果是首購、新青安，讓你排撥順一點、不要排撥那麼久，導致目標有點偏離或是稍微差一點點，那是OK的啦。」「就是不要炒房、炒地。」
面臨一波波交屋潮，房貸需求大增，惟各銀行因受限於承作房貸的水位逼近銀行法第72-2條規定上限（俗稱不動產放款天條），加上央行去年要求各銀行加強自主管理，嚴控不動產集中度等，導致民眾取得房貸難度升高，甚至引發預售屋解約潮，亦衝擊房市交易。
