業界：台幣貶到32 才有競爭力

經濟部長龔明鑫昨（2）日走訪中部產業界，工具機業者頻反映心聲，指銀行已開始動手（即雨天收傘），請中央重視；而上銀（2049）董事長卓文恒則建議新台幣兌美元匯率應貶到32至33元，才能讓台灣業界有競爭力。

龔明鑫昨日參訪上銀科技，與機械業及工具機業者座談。參與座談業者包括上銀科技、東台機械、友嘉集團、瀧澤科技、百德機械、台中精機等業者。

一家不願具名的工具機大廠董事長透露，以他本身處境來看，實際上，銀行已經開始「雨天收傘」了，銀行對於該公司現有貸款的利率由原先的1.9%提高到2.2%；而到期貸款則不願再續貸。他並向金融業者反映「政府不會雨天收傘」的中央政策，對方竟回應說「銀行倒了，政府會救嗎？」。讓他無言以對。

另一家上市工具廠集團總裁則表示，目前為止，該集團是還沒遇到金融業「雨天收傘」的情況，依據了解，應該是針對出口美國比重高的同業，銀行為求自保的作法。

卓文恒會中表示，今年5月新台幣匯率急升，讓業界措手不及，希望未來匯率不要有如此走勢，讓業者有調適時間和空間。他會後並建議，新台幣匯率應貶到32至33元，廠商才有競爭力。

龔明鑫下午前往彰化縣秀水鄉的水銡利廚衛生活村與業者座談，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈表示，因美國關稅，最近產業接單多數停止，或只在做庫存，目前確實有業者「做四休三」，產業確實面臨困境，希望能撐過10月。

張家烈並說，水五金專區歷經八、九年，不如趁現在業者單較少時，讓產業園區趕快通過，以儲備能量，縣內水五金大都是2、30人工廠，要到工業區買土地較困難，反而在工廠周邊農地整合較具成本效益。