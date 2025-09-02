央行找2家大型行庫喝咖啡 沙盤推演不動產兩大鬆綁管制措施

據了解，央行在近二周內，已有召二家大型行庫前往央行進行不動產放款的簡報，另外亦有透過電聯方式向部分行庫了解目前的不動產市場最新狀況，外界解讀這為央行「鬆綁管制」的前兆，不過據側面了解，央行在聽取行庫意見時，並未表態要鬆綁管制措施，除了本月召開的理監事會議討論仍為最後決定鬆綁與否的關鍵之外，央行是否願意對國銀承作房貸、紓緩排隊潮「網開一面」，在九月底驗收國銀交出來的不動產放款集中度管理報告，將為檢測央行態度的首要試金石。

史上前所未見的房貸荒，不但卓揆親上第一線要銀行「水龍頭開打一些」，金管會更由銀行局在周一就召集八大行庫開會討論，外界解讀，兩大監理機關之一金管會都已跳下來解決房貸荒問題，身為另一家監理機關的央行，壓力應該越來越大，更何況央行的放款集中度管理政策，是另一個衝擊不亞於銀行法第72條之2的緊箍咒。

據了解，央行找去進行專案報告的二家銀行，一家為具高度指標意義，亦有受銀行法第72條之2管束的大型行庫，另一家則為八大行庫之中較小型的銀行，這二家銀行的共同點，都是新青安承作名列前茅的銀行，央行希望透過這二家行庫的專案報告，來了解現在市場上房貸、土建融業務、整批性分戶房貸，以及新青安的最新狀況。

知情人士指出，央行現在承受的壓力也不小，主要原因在於不少央行理事為「鷹派」，即使民眾有房貸荒，也主張央行不能鬆綁各種管制措施，但房貸民怨四起，已經妨害民眾的居住正義，連首購族想申辦房貸，都因為一貸難求而面臨交屋的違約風險，這迫使央行必須面對問題。

據指出，央行現在正進行兩套沙盤推演，一是直接在本月中旬的理監事會議上，就在集中度管制上明確的把都更危老排除在計算範圍之列，另一個則是在各國銀在9月底，交出每季都必須呈報央行的集中度管理最新報告上，對於「超限」銀行的態度，例如，倘若銀行超限，是因為排撥新青安等自住戶房貸所致，而央行願意接受其說明不嚴責為何比例遲未下降，這時即使央行未明文排除都更危老在計算範圍之列，但仍可視為央行在「鬆綁」上的態度展現。

公股金融圈人士指出，比起銀行法第72條之2是由銀行法訂死，央行的不動產集中度管理，是央行的管制政策，但並未明文立法，因此，能否鬆動、調整，全看央行給的界線範圍與解釋空間，因此，除了9月中旬的央行理監事會議之外，當國銀在9月底陸續交上最新的集中度管理報告之後，央行對於因為房貸而超限的銀行態度如何，將是央行是否真正對銀行「鬆綁」的關鍵指標。