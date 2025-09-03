凱基金法說會 總座楊文鈞談股利 要看市場表現

凱基金控（2883）昨（2）日舉辦法說會，公布上半年稅後淨利54.7億元。凱基人壽上半年稅後淨利達10.7億元，較去年同期衰退，主要受到匯損影響。凱基金總經理楊文鈞表示，上半年新台幣大幅升值，對整個金融業都是挑戰，至於投資人關心的股利政策，還需考慮未來市場表現。

針對台灣企業全球布局和利率趨勢，楊文鈞認為，就算美國今年不降息，明年還是會降，所以應該要先做好準備。就關稅影響，應該要把台灣分成幾塊來看，大型公司生產基地已經區域化或甚至全球化，其實可以比較容易去調整，把不同產品在不同市場生產。

楊文鈞表示，台灣比較多中型企業，他以身為獨董的身份參與許多其它公司，看到很多公司在這方面都做得很好，已經在全球的布局上做了很好的規劃，這是台灣做得蠻不錯的地方。另一方面就是台灣企業的產品，其實它可以被取代的廠商並不多，他們的產品賣的是競爭力，面對關稅衝擊的能力會強一點。再加上台幣再回貶一些，可以抵銷一些影響。

由於台灣企業很多以出口為導向，楊文鈞表示，他之前看到一個數字，中國大陸很多產業，前十大中可能有九個是台灣廠商，因為有很多資金調度需求，會在海外做管理，所以凱基今年7月在香港成立分行也是為了服務台商和台灣人。雖然凱基香港分行才剛開業，但就他所知，目前13家台資銀行在香港，每一家都賺錢。

凱基銀行上半年稅後獲利為33.8億元，較去年同期成長17%；財富管理手續費收入年成長31%，營收占比持續增加，整體放款動能穩定成長，餘額較去年同期增長14%。

凱基在香港成立分行，希望藉由業務規模擴大，可將ONE KGI的營運綜效拓展至海外市場。此外，凱基銀行已經獲得財管2.0執照，正準備進駐亞洲資產管理中心高雄專區，未來將能整合集團資源，提供客戶更完整的產品與服務。

受到關稅不確定性以及亞幣升值，壓抑資本市場及投資部位評價表現，中華開發資本上半年稅後淨利1.2億元，截至第2季，中華開發資本總資產管理規模達938億元，其中產生管理費收入的第三方資產規模為593億元。