快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

凱基金法說會 總座楊文鈞談股利 要看市場表現

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
凱基金控。 聯合報系資料照
凱基金控。 聯合報系資料照

凱基金控（2883）昨（2）日舉辦法說會，公布上半年稅後淨利54.7億元。凱基人壽上半年稅後淨利達10.7億元，較去年同期衰退，主要受到匯損影響。凱基金總經理楊文鈞表示，上半年新台幣大幅升值，對整個金融業都是挑戰，至於投資人關心的股利政策，還需考慮未來市場表現。

針對台灣企業全球布局和利率趨勢，楊文鈞認為，就算美國今年不降息，明年還是會降，所以應該要先做好準備。就關稅影響，應該要把台灣分成幾塊來看，大型公司生產基地已經區域化或甚至全球化，其實可以比較容易去調整，把不同產品在不同市場生產。

楊文鈞表示，台灣比較多中型企業，他以身為獨董的身份參與許多其它公司，看到很多公司在這方面都做得很好，已經在全球的布局上做了很好的規劃，這是台灣做得蠻不錯的地方。另一方面就是台灣企業的產品，其實它可以被取代的廠商並不多，他們的產品賣的是競爭力，面對關稅衝擊的能力會強一點。再加上台幣再回貶一些，可以抵銷一些影響。

由於台灣企業很多以出口為導向，楊文鈞表示，他之前看到一個數字，中國大陸很多產業，前十大中可能有九個是台灣廠商，因為有很多資金調度需求，會在海外做管理，所以凱基今年7月在香港成立分行也是為了服務台商和台灣人。雖然凱基香港分行才剛開業，但就他所知，目前13家台資銀行在香港，每一家都賺錢。

凱基銀行上半年稅後獲利為33.8億元，較去年同期成長17%；財富管理手續費收入年成長31%，營收占比持續增加，整體放款動能穩定成長，餘額較去年同期增長14%。

凱基在香港成立分行，希望藉由業務規模擴大，可將ONE KGI的營運綜效拓展至海外市場。此外，凱基銀行已經獲得財管2.0執照，正準備進駐亞洲資產管理中心高雄專區，未來將能整合集團資源，提供客戶更完整的產品與服務。

受到關稅不確定性以及亞幣升值，壓抑資本市場及投資部位評價表現，中華開發資本上半年稅後淨利1.2億元，截至第2季，中華開發資本總資產管理規模達938億元，其中產生管理費收入的第三方資產規模為593億元。

香港 規模 資產

延伸閱讀

聚陽營收／8月37億元、創單月次高 美品牌商已下追加訂單指令

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

直擊黃偉晉、邱鋒澤香港演唱會 荳荳脫口「你們是真唱耶」

因應工具機和機械業關稅衝擊 龔明鑫：協助匯率避險且保證不雨天收傘

相關新聞

房貸荒有解？ 央行：政策沒硬梆梆

房貸荒的問題引發政院高層關切，不僅金管會找公股銀行開會討論，據了解，中央銀行近期也找來兩家行庫進行不動產放款的簡報，同時...

轉帳給自己被鎖戶 銀行：打詐從嚴

近期不少金融機構接獲投訴，民眾資金剛進戶頭就領出，結果被列為警示戶；或戶頭半年沒動、餘額又不高，轉帳給自己卻被要求重新說...

打詐避免錯殺 金管會：鎖帳戶應先通知民眾

近來有多家銀行發生民眾帳戶因久未使用等原因遭到凍結，因此引發客訴及民怨。據了解，金管會已經要求銀行要提高精準度，尤其是涉...

央行找2家大型行庫喝咖啡 沙盤推演不動產兩大鬆綁管制措施

據了解，央行在近二周內，已有召二家大型行庫前往央行進行不動產放款的簡報，另外亦有透過電聯方式向部分行庫了解目前的不動產市...

壽險避險成本降 兩關鍵

外資第3季以來持續匯出，新台幣昨（2）日收在30.678元，單日貶4.8分，連六貶，逾四個月新低。今年以來新台幣升值幅度...

外商投信在台投資 給甜頭

金管會昨（2）日發布函令，為吸引外商投信在台設立區域或全球中心，只要經專案認可，境外基金在台銷售時，國人持有比率將從五成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。